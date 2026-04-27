مرمت مساجد تاریخی شیراز احیاگر بافت قدیمی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسایی عصر دوشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری همزمان از ۲۱ مسجد احیا شده در بافت تاریخی فرهنگی شیراز گفت: در ایام پربرکت دهه کرامت، شیراز شاهد افتتاح و رونمایی از پروژه‌های مرمت و بازسازی مساجد تاریخی است. اقدام ارزشمندی که نویدبخش احیای بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این شهر کهن است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها که با همت شهرداری شیراز و با حمایت شورای شهر و هدایت کارشناسان میراث فرهنگی به ثمر نشسته‌اند، گامی مهم در جهت حفظ و معرفی میراث گران‌بهای معماری و فرهنگی این دیار محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: مسجد طاهری که در مجاورت مسجد جامع عتیق شیراز قرار گرفته، خود گواه تاریخی پرفراز و نشیب است. کتیبه‌های به جا مانده از دوران صفویه و قاجار، روایتی از بنای اولیه مسجد توسط خواجه طاهر در عهد شاه سلطان حسین صفوی و سپس بازسازی آن در دوره قاجار پس از صدمات وارده را بازگو می‌کنند. حتی در گزارش‌های تاریخی، به خواب دیدن فرهاد میرزا و دستور وی برای آواربرداری و کشف پی این مسجد اشاره شده است؛ داستانی که بر اهمیت تاریخی و معنوی این بنا می‌افزاید.

مسجد جامع عتیق؛ الگوی نخستین مساجد ایران

پارسایی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مسجد جامع عتیق شیراز به عنوان نخستین مسجد ساخته شده توسط مسلمانان در ایران، جایگاهی منحصر به فرد دارد. این مسجد که الگوی ساخت آن از مسجدالنبی مدینه گرفته شده، با طرح شبستانی خود، مبنای معماری مساجد بسیاری در ایران بوده است. عدم وجود گنبد در بسیاری از مساجد تاریخی شیراز تا پیش از دوره صفویه، خود گواه تأثیرپذیری از الگوی شبستانی مسجد جامع عتیق است. این مسجد نه تنها از نظر معماری، بلکه از منظر فرهنگی و تاریخی نیز گنجینه‌ای ارزشمند به شمار می‌رود و نامش با شهید آیت‌الله دستغیب گره خورده است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: امید است با اجرای این پروژه‌های مرمتی، گامی اساسی در جهت احیای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد برداشته شود تا این اماکن متبرکه، بار دیگر به عنوان قلب تپنده محلات، نقشی مؤثر در جامعه ایفا کنند و هویت تاریخی و فرهنگی شیراز را بیش از پیش زنده نگه دارند.