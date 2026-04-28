حل معضل دیرینه تأمین آب در تخت‌ جمشید

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدجواد جعفری صبح سه شنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت آب منطقهای فارس و ادارهکل میراث فرهنگی استان، با اشاره به اهمیت حیاتی تأمین آب در محوطههای تاریخی اظهار کرد: تختجمشید سالها با بحران جدی آب روبرو بود؛ از سه چاه موجود در مجموعه، یک چاه کاملاً خشک، یک چاه شور و چاه سوم نیز با دبی بسیار اندک، تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیازها بود.
وی با بیان اینکه کمبود آب در ماههای گذشته مجموعه را وارد وضعیت بحرانی کرده بود، تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر استاندار فارس، مدیرکل میراث فرهنگی و مسئولان شرکت آب منطقهای، از دو ماه گذشته انشعاب شبکه آب درودزن به تختجمشید رسید و هماکنون این آب در مدار مصرف قرار گرفته است.
جعفری به حواشی ایجاد شده در فضای مجازی پیرامون وضعیت فضای سبز این مجموعه جهانی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر همواره بابت خشک شدن درختان و عدم آبرسانی مناسب تحت فشار رسانهای بودیم، اما با این اتفاق بزرگ، دغدغه خشک شدن فضای سبز و درختان تختجمشید برای همیشه مرتفع شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی تختجمشید در پایان با قدردانی از تلاشهای فنی و مدیریتی صورت گرفته، خواستار برگزاری آیین رسمی رونمایی از این پروژه با حضور استاندار فارس شد و تأکید کرد که این اقدام، گامی بزرگ در جهت صیانت از شناسنامه تاریخی ایران است.
نظر شما