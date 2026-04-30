۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

همزمان با سالروز سفر قائد شهید امت به فارس؛

تجمع بیعت مردم فارس با رهبر انقلاب در کنار نماد پیروزی بر رومیان

تجمع بیعت مردم فارس با رهبر انقلاب در کنار نماد پیروزی بر رومیان

شیراز-معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ازبرگزاری تجمع بزرگ مردمی به مناسبت سالروز سفر مقام معظم رهبری به این استان در کنار نقش پیروزی ایرانیان بر رومیان در نقش رستم خبر داد.

مهدی پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه، سالگرد حضور تاریخی رهبر معظم انقلاب در استان فارس، گفت: مردم ولایت‌مدار فارس روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه با تجمع در محوطه باستانی نقش رستم، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب و ولایت تأکید خواهند کرد.

وی با اشاره به انتخاب نمادین مکان این تجمع افزود: این مراسم در کنار «نقش پیروزی» برگزار می‌شود؛ مکانی که یادآور اقتدار جهانی ایرانیان و پیروزی بر امپراتوری روم است.

پارسایی گفت: حضور مردم در این نقطه تاریخی، پیامی روشن از تداوم عزت، ایستادگی و تجدید بیعت با رهبری در مسیر صیانت از هویت ملی و دینی ایران اسلامی دارد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تصریح کرد: این مراسم جلوه‌ای از وحدت و پیمان استوار اهالی دیار فارس با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته می‌شود.

