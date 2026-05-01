به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه «جمعه‌های مدیریت شهری»، پروژه قطار شهری کرمانشاه ظهر جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی غرب کشور مورد بازدید میدانی مسئولان استانی و شهری قرار گرفت.

در این بازدید، استاندار کرمانشاه به همراه نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، از روند پیشرفت این پروژه بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت اجرایی آن قرار گرفتند.

همچنین معاون عمرانی استانداری، فرماندار، شهردار کرمانشاه و جمعی از مدیران شهری نیز در این بازدید حضور داشتند و مسائل و موانع پیش‌روی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

تاکید بر تسریع در روند اجرای پروژه

در جریان این بازدید، مسئولان با ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه طی یک سال گذشته، بر ضرورت شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی تاکید کردند.

استاندار و نمایندگان کرمانشاه خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مالی و اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه مهم شدند و بر رفع موانع موجود تاکید کردند.

در ادامه، نشست کارشناسی نیز با حضور مسئولان برگزار شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه انجام گیرد.

پیشرفت قابل توجه در ایستگاه‌های اصلی

در این بازدید میدانی، ایستگاه‌های مختلف از جمله سی‌متری دوم، چهارراه بسیج و میدان آزادی مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایستگاه میدان آزادی میزان پیشرفت فیزیکی به حدود ۷۶ درصد رسیده و ایستگاه چهارراه بسیج نیز بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

این روند نشان‌دهنده فعال شدن کارگاه‌ها و افزایش سرعت عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف پروژه است.

پیشرفت ۶۵ درصدی فاز نخست قطار شهری

شهردار کرمانشاه نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به روند رو به رشد پروژه گفت: طی یک سال گذشته، فعالیت‌ها در پروژه قطار شهری شتاب گرفته و هم‌اکنون چندین جبهه کاری فعال در حال فعالیت هستند.

بیژن مرادی با بیان اینکه فاز نخست پروژه از محدوده کارمندان تا میدان آزادی تعریف شده، اظهار کرد: این بخش اکنون به پیشرفت حدود ۶۵ درصدی رسیده است.

وی همچنین از اجرای عملیات ریل‌گذاری در این مسیر خبر داد و افزود: تاکنون نزدیک به ۲.۸ کیلومتر از مسیر رفت و برگشت این خط، ریل‌گذاری شده است.

هدف‌گذاری برای بهره‌برداری در یک سال آینده

شهردار کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که فاز نخست این پروژه تا یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

مرادی تاکید کرد: با تداوم حمایت‌ها و تامین منابع مورد نیاز، امکان تحقق این هدف‌گذاری وجود دارد و پروژه می‌تواند به مرحله بهره‌برداری برسد.