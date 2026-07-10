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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

تکمیل کتابخانه مرکزی اولویت نخست پروژه‌های عمرانی است

تکمیل کتابخانه مرکزی اولویت نخست پروژه‌های عمرانی است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر تسریع در تکمیل کتابخانه مرکزی، این پروژه را اولویت نخست طرح‌های عمرانی استان و از مطالبات مهم فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در بازدید از روند اجرای پروژه کتابخانه مرکزی استان، بر ضرورت تسریع در تکمیل این مجموعه فرهنگی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن تأکید کرد.

منوچهر حبیبی که به همراه فرماندار کرمانشاه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، شهردار کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان از این پروژه بازدید می‌کرد، اظهار کرد: «پروژه کتابخانه مرکزی، اولویت اول پروژه‌های عمرانی استان است.»

وی با اشاره به اهمیت این طرح فرهنگی، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات مصوب برای تکمیل پروژه شد و افزود: بهره‌برداری از کتابخانه مرکزی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای سرانه فضاهای مطالعه در استان داشته باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین این پروژه را از مهم‌ترین مطالبات مردم و جامعه فرهنگی استان برشمرد و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرا تأکید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه و روند اجرای بخش‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر گزارشی از اقدامات انجام‌شده و نیازهای اعتباری این طرح ارائه کردند.

کد مطلب 6883955

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