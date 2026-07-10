به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر جمعه در بازدید از روند اجرای پروژه کتابخانه مرکزی استان، بر ضرورت تسریع در تکمیل این مجموعه فرهنگی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن تأکید کرد.



منوچهر حبیبی که به همراه فرماندار کرمانشاه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، شهردار کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان از این پروژه بازدید می‌کرد، اظهار کرد: «پروژه کتابخانه مرکزی، اولویت اول پروژه‌های عمرانی استان است.»



وی با اشاره به اهمیت این طرح فرهنگی، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات مصوب برای تکمیل پروژه شد و افزود: بهره‌برداری از کتابخانه مرکزی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای سرانه فضاهای مطالعه در استان داشته باشد.



استاندار کرمانشاه همچنین این پروژه را از مهم‌ترین مطالبات مردم و جامعه فرهنگی استان برشمرد و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرا تأکید کرد.



در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه و روند اجرای بخش‌های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر گزارشی از اقدامات انجام‌شده و نیازهای اعتباری این طرح ارائه کردند.