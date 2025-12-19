به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر جمعه در جریان بازدید میدانی از پروژه قطار سبک شهری کرمانشاه، این طرح را یکی از بزرگترین و مهمترین پروژههای عمرانی حوزه شهری استان دانست و گفت: قطار شهری کرمانشاه به دلیل گستردگی، پیچیدگیهای فنی و زیرساختی، پروژهای زمانبر است، اما در عین حال یکی از مطالبات جدی و بحق شهروندان به شمار میرود.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در فعالسازی پروژههای اولویتدار، افزود: عزم دولت بر این است که اجرای قطار شهری کرمانشاه با شتاب بیشتری دنبال شود و در همین راستا، در سفر دولت به استان، اعتبار قابل توجهی برای این پروژه پیشبینی شده است، بهگونهای که بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص یافته است.
استاندار کرمانشاه با تشریح ابعاد اجرایی پروژه اظهار کرد: طرح قطار شهری کرمانشاه در دو فاز تعریف شده که فاز نخست به طول ۷.۵ کیلومتر و فاز دوم حدود ۶ کیلومتر است و در مجموع، مسیر ۱۳.۵ کیلومتری را پوشش میدهد. در حال حاضر، فاز اول پروژه به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۵ درصدی رسیده و تاکنون نزدیک به ۳.۵ کیلومتر از مسیر نیز ریلگذاری شده است.
حبیبی با تأکید بر سنگینی عملیات اجرایی این طرح گفت: پروژه با شتاب نسبتاً مناسبی در حال اجراست، اما حجم کار بسیار گسترده است؛ بهگونهای که عملیات حفاری تونل در عمق ۴۲ متری زمین در حال انجام است که معادل حدود ۱۵ طبقه زیر سطح زمین محسوب میشود و مسیر عبور تونل و ریلگذاری قطار در این عمق اجرا میشود که بیانگر بزرگی و پیچیدگی فنی پروژه است.
وی ابراز امیدواری کرد فاز نخست پروژه تا محدوده میدان آزادی، تا پایان سال آینده به مراحل نهایی برسد و افزود: تمام ظرفیت مدیریت استان و مدیریت شهری به کار گرفته شده تا این مطالبه عمومی هرچه سریعتر محقق شود و شهروندان بتوانند از مزایای حملونقل ریلی شهری بهرهمند شوند.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به تغییر در کارکرد پروژه تصریح کرد: در گذشته، این طرح با تعریف متفاوتی دنبال میشد، اما در حال حاضر سیاست بر آن است که پروژه بهصورت عمدتاً زیرزمینی و در قالب قطار شهری اجرا شود. این تغییر در ماهیت پروژه بهطور طبیعی زمانبر بوده و بخشی از تأخیرهای گذشته نیز ناشی از همین موضوع است.
حبیبی در پایان تأکید کرد: با وجود این تأخیرها، تلاش میشود وقفهای در روند اجرا ایجاد نشود و پروژه با توان و شتاب بیشتری ادامه یابد تا در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
نظر شما