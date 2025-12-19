استاندار کرمانشاه بر تسریع اجرای قطار شهری تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر جمعه در ادامه رویکرد نظارت میدانی و مدیریت عملیاتی پروژههای مهم شهری، از روند اجرای فاز اول و دوم قطار سبک شهری کرمانشاه بازدید کرد.
استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید، با بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، بر ضرورت افزایش سرعت اجرا، هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اعتباری و فنی تأکید کرد و دستوراتی مشخص برای رفع موانع موجود صادر شد.
حبیبی با اشاره به اینکه پیگیری پروژههای شهری به صورت مقطعی و نمایشی انجام نمیشود، اظهار کرد: نظارت بر عملکرد شهرداری و دستگاههای مرتبط یک فرآیند مستمر است که هدف آن پاسخگویی به مطالبات شهروندان و تحقق پروژههای اولویتدار شهری در کوتاهترین زمان ممکن است.
وی همچنین یادآور شد: بازدید از پروژه قطار شهری در ادامه حضور میدانی شب گذشته در سطح شهر کرمانشاه و بررسی روند اجرای مصوبات مربوط به مدیریت شهری، زیباسازی و آمادهسازی فضاهای عمومی برای مناسبتهای ملی و مذهبی انجام شده است.
در این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و جمعی از مدیران شهری، استاندار را همراهی کردند.
