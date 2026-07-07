به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی ظهر سه شنبه در جریان بازدید میدانی استاندار کرمانشاه از روند ساماندهی محور گردشگری رودخانه قره‌سو، از پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: فاز نخست این طرح تا سه ماه آینده برای استفاده عموم آماده خواهد شد.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه عملیات ساماندهی رودخانه قره‌سو به دنبال دستور استاندار کرمانشاه و با تأکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، افزود: اجرای این پروژه با هدف ارتقای کیفیت فضای شهری و ایجاد یک محور گردشگری مناسب آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست، پاکسازی بستر و حاشیه رودخانه و جمع‌آوری نخاله‌های انباشته‌شده انجام شده و در ادامه نیز اجرای فضای سبز، تأمین روشنایی و بهسازی مسیرهای حاشیه رودخانه در برنامه قرار دارد.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه فاز نخست پروژه به طول حدود دو و نیم کیلومتر اجرا می‌شود، گفت: این مسیر حدفاصل بزرگراه امام حسین (ع) تا بلوار شهید بهشتی را در بر می‌گیرد و بخشی از ابنیه موجود نیز که در سال‌های گذشته احداث شده‌اند، همزمان مورد تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت.

مرادی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل این مرحله از پروژه طی سه ماه آینده، بخشی از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی رودخانه قره‌سو در اختیار شهروندان قرار گیرد و زمینه استفاده مطلوب مردم از این فضای شهری فراهم شود.