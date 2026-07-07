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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

فاز نخست ساماندهی رودخانه قره‌سو تا سه ماه آینده آماده می‌شود

فاز نخست ساماندهی رودخانه قره‌سو تا سه ماه آینده آماده می‌شود

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه از اجرای فاز نخست ساماندهی رودخانه قره‌سو خبر داد و گفت: این بخش از پروژه تا سه ماه آینده برای استفاده شهروندان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی ظهر سه شنبه در جریان بازدید میدانی استاندار کرمانشاه از روند ساماندهی محور گردشگری رودخانه قره‌سو، از پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و اظهار کرد: فاز نخست این طرح تا سه ماه آینده برای استفاده عموم آماده خواهد شد.

شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه عملیات ساماندهی رودخانه قره‌سو به دنبال دستور استاندار کرمانشاه و با تأکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، افزود: اجرای این پروژه با هدف ارتقای کیفیت فضای شهری و ایجاد یک محور گردشگری مناسب آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست، پاکسازی بستر و حاشیه رودخانه و جمع‌آوری نخاله‌های انباشته‌شده انجام شده و در ادامه نیز اجرای فضای سبز، تأمین روشنایی و بهسازی مسیرهای حاشیه رودخانه در برنامه قرار دارد.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه فاز نخست پروژه به طول حدود دو و نیم کیلومتر اجرا می‌شود، گفت: این مسیر حدفاصل بزرگراه امام حسین (ع) تا بلوار شهید بهشتی را در بر می‌گیرد و بخشی از ابنیه موجود نیز که در سال‌های گذشته احداث شده‌اند، همزمان مورد تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت.

مرادی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل این مرحله از پروژه طی سه ماه آینده، بخشی از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی رودخانه قره‌سو در اختیار شهروندان قرار گیرد و زمینه استفاده مطلوب مردم از این فضای شهری فراهم شود.

کد مطلب 6881686

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