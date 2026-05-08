پلمب ۲ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و جراحی زیبایی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جعفریراد پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای حقوق عامه و به منظور صیانت از سلامت و بهداشت شهروندان، دو مرکز غیرمجاز و غیرقانونی که اقدام به انجام فعالیتهای دندانپزشکی و عمل جراحی زیبایی در اهواز میکردند، شناسایی شدند.
وی افزود: با صدور دستور قضایی، این مراکز پلمب، تجهیزات و وسایل آنها توقیف و دو نفر نیز در این رابطه بازداشت شدند.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: دادسرای مرکز خوزستان با اینگونه مراکز غیرمجاز که امنیت و سلامت شهروندان را به خطر میاندازند، قاطعانه و بدون مسامحه برخورد خواهد کرد.
