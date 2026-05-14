  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

وزرای امور خارجه ایران و مالزی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

وزرای امور خارجه ایران و مالزی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مالزی، در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس در دهلی نو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. موضوعات دو جانبه و همچنین مسائل مربوط به بریکس از جمله محورهای این دیدار بود.

گفتنی است، صبح امروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس آغاز شد. این نشست مقدمه‌ای بر هجدهمین اجلاس بریکس است که قرار است در ماه سپتامبر در دهلی نو برگزار شود.

جمهوری اسلامی ایران،‌ برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و اندونزی ۱۰ عضو گروه بریکس را تشکیل می‌دهند. این گروه همچنین دسته جدیدی با عنوان شریک را برای کشورهای علاقه‌مند به همکاری ایجاد کرده است.

کد مطلب 6829949
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه