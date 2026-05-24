احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راهکار اصلی مقابله با اسراف، آزادسازی قیمت‌ها همراه با توانمندسازی معیشتی مردم است، گفت: با توصیه صِرف، حداکثر ۱۵ درصد پیشرفت می‌کنیم.

وی افزود: ابتدا سطح درآمد پایه مردم (به ویژه اقشار ضعیف و متوسط) به گونه‌ای افزایش یابد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به معیشت آنان فشار نیاورد، سپس قیمت‌ها واقعی شود. به گفته بیگدلی، نظام دو قیمتی و یارانه‌های غیرهدفمند، نه تنها باعث اسراف و فساد می‌شود، بلکه کیفیت کالاهایی مانند نان را نیز کاهش می‌دهد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ملی، اظهار داشت: هرچقدر از دورریز و مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز، بنزین و...) جلوگیری کنیم، به درآمدهای ملی و در نهایت به جیب خود مردم بازمی‌گردد. متأسفانه در مسیر حامل‌های انرژی، راه اشتباهی رفته‌ایم.

وی افزود: مردم ایران همواره پای کار بوده‌اند، اما وقتی اسراف و ریخت‌وپاش‌های آنچنانی را در برخی نهادها یا نزد برخی مسئولان می‌بینند، دلخور و دلزده می‌شوند.

بیگدلی افزود: با این حال باز هم رعایت می‌کنند. در آموزه‌های دینی ما نیز تأکید شده که رفتار مردم تابع رفتار حاکمان است. بنابراین حاکمان، دولت و مجلس باید در مصرف الگو باشند.

وی با بیان اینکه شخص رئیس‌جمهور (پزشکیان) خود وارد میدان فرهنگ‌سازی شده‌اند، گفت: صرفه‌جویی فقط با توصیه حل نمی‌شود.

بیگدلی با بیان اینکه منابع، متعلق به خود مردم است، خاطرنشان کرد: وقتی من می‌توانم روزانه چندین میلیون تومان بنزین صرفه‌جویی کنم، هم به جیب خودم کمک کرده‌ام هم به منابع مملکتم. اما نهایت تأثیر این توصیه‌ها، ۱۰ تا ۱۵ درصد حل مشکل است. راه اصلی جای دیگری است.

راهکار اصلی: آزادسازی قیمت‌ها پس از توانمندسازی معیشتی مردم

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ایران کشوری با منابع خدادادی است، اما باید این منابع را مدیریت کنیم. برخی می‌گویند قیمت بنزین و گازوئیل را به قیمت تمام شده بدهیم، در حالی که اول باید سطح درآمد مردم را بالا ببریم.

بیگدلی افزود: بسیاری از کشورها که آب شرب لوله‌کشی ندارند، حداقل حقوق یک کارگر را ۶۰۰ دلار (معادل ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان) تعیین کرده‌اند و سپس حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی می‌فروشند. اما در ایران با حقوق ۱۸ میلیون تومانی، ناچاریم یارانه بدهیم.

وی افزود: ابتدا پایه درآمدی مردم (به ویژه قشر ضعیف و متوسط) را دو یا سه برابر کنیم، سپس قیمت‌ها را آزادسازی کنیم. در این صورت نه تنها اسراف کاهش می‌یابد، بلکه مشکل معیشتی و اقتصادی مردم نیز حل می‌شود. این همان مسیری است که کشورهای پیشرفته رفته‌اند.

نقد نظام یارانه‌ای و دو قیمتی

بیگدلی با اشاره به مثال نان گفت: الان یک کیسه آرد را ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌دهیم، در حالی که قیمت آزاد آن حدود یک میلیون تومان است. این اختلاف، همان یارانه است. وجود دو قیمت، زمینه فساد و اسراف را فراهم می‌کند. پیشنهاد من این است که نان را با قیمت آزاد به دست مردم برسانیم، اما مابه‌التفاوت قیمت دولتی و آزاد را به خود مردم پرداخت کنیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: این کار بیش از ۳۰ درصد از مشکلات تولید و توزیع نان را حل می‌کند. کیفیت کالا، عامل پنهان اسراف نماینده خدابنده تصریح کرد: بی‌کیفیتی کالاها (مثل نان نامرغوب) خود به نوعی باعث اسراف می‌شود.

وی افزود: اگر نانوایی‌ها در فضای رقابتی آزاد قرار گیرند، نان با کیفیت‌تر و بهداشتی‌تر مشتری بیشتری جذب می‌کند. در حال حاضر ما اصل موضوع را رها کرده‌ایم و به جزئیات چسبیده‌ایم.

بیگدلی تأکید کرد: با توانمندسازی مردم و آزادسازی قیمت‌ها، هم اسراف کاهش می‌یابد، هم مشکل کمبود منابع حل می‌شود، هم معیشت مردم بهبود می‌یابد. توصیه‌های صِرف صرفه‌جویی، هرچند لازم است، اما کافی نیست. باید جراحی اقتصادی اصلی را انجام دهیم.