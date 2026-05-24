۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

توقیف یک خودرو سواری و یک کامیون حامل مواد مخدر در نایین

نایین_فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در عملیات مأموران انتظامی این شهرستان یک دستگاه سواری و یک دستگاه کامیون حامل‌مجموعا بیش از ۹ کیلوگرم تریاک توقیف و ۲ متهم نیز دستگیر شدند.

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان نایین در تداوم اجرای طرح‌های مقابله‌ای با توزیع‌کنندگان موادمخدر، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری و کامیون مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این خودروها، ۹ کیلو و ۸۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در این عملیات ۲ سوداگر مرگ دستگیر که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

