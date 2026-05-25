بررسی ابعاد حقوقی جنایت مدرسه میناب در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تخصصی بررسی ابعاد حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در بغداد با محوریت مدرسه شجره طیبه میناب در سالن قرطبه هتل المنصور بغداد برگزار شد.

این نشست از حیث ترکیب شرکت کنندگان و عمق مباحث در زمره معدود رویدادهای کاملاً، تخصصی، نخبگانی و حقوقی در عراق معاصر قرار میگیرد.

این همایش که به همت مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد و با حضور طیف گستردهای از قضات عالی، اساتید برجسته دانشگاهی، حقوقدانان و پژوهشگران برگزار شد، بستری کم نظیر برای هم افزایی نخبگان حقوقی عراق و منطقه فراهم آورد.

حضور چهره هایی همچون دکتر منال الفنجان، دکتر ماجد مجباس حسن، دکتر طه حمید العنبکی، سرتیپ جاسم الجیزانی، خانم دکتر وئام الفیصل و جناب مهدی حاج ملا علی کنی به این نشست وزنی علمی و فراملی بخشید.

در این همایش چند محور کلیدی با رویکردی تحلیلی و مستند مورد بررسی قرار گرفت:

نقض اصل منع توسل به زور: تأکید بر اینکه حملات صورت گرفته فاقد هرگونه مجوز بین المللی بوده و مصداق بارز تجاوز است.

نقض اصل تفکیک: اثبات هدف گیری سیستماتیک مراکز غیر نظامی از مدارس تا مناطق مسکونی با استناد به آمارهای گسترده.

رد ادعای دفاع پیش دستانه: نشان دادن فقدان تهدید قریب الوقوع و بی اعتباری این توجیه در حقوق بین الملل.

بررسی فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب: به عنوان نمونه ای عینی از جنایت جنگی هدفمند با تأکید بر حمله دو مرحله ای و شهادت ۱۶۸ کودک.

تحلیل ترور مقام عالی سیاسی و دینی: به عنوان مصداقی بی سابقه از تروریسم دولتی و نقض آشکار حاکمیت ملی.

گفتنی است این همایش تخصصی در بغداد که مورد توجه رسانه‌های داخلی و منطقه و بین المللی قرار گرفت، فراتر از یک رویداد علمی به مثابه آغاز یک مسیر راهبردی نوین است که در آن جنایات جنگی مستندسازی حقوقی و قابل پیگیری می‌گردند.

این همایش نشان داد که چگونه می‌توان با پیوند میان نخبگان رسانه و افکار عمومی یک گفتمان را از سطح روایت به سطح اقدام ارتقا داد؛ همچنین آشکار ساخت که در شرایط جدید منطقه همگرایی نیروهای عراقی در چارچوبی صریح به عاملی تعیین کننده در شکل دهی به معادلات آینده تبدیل شده است.