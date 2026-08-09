برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین چاپ و نشر کتاب در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: کارگاه آموزشی قوانین چاپ و نشر کتاب با هدف آشنایی نویسندگان، مؤلفان، مترجمان، ناشران، کتابداران و علاقه‌مندان با مقررات و الزامات قانونی حوزه نشر برگزار می‌شود.

وی افزود: آگاهی از مراحل قانونی انتشار کتاب و شناخت حقوق پدیدآورندگان از جمله موضوعاتی است که می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی در مسیر تولید و انتشار آثار جلوگیری کرده و به فعالان این عرصه در فرآیند حرفه‌ای نشر کمک کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان ادامه داد: در این کارگاه، مباحث کاربردی مرتبط با فرآیند دریافت مجوز چاپ و نشر، شابک، فیپا، اعلام وصول و قراردادهای نشر تشریح خواهد شد و شرکت‌کنندگان با حقوق مادی و معنوی مؤلفان و مترجمان و سایر مقررات مرتبط با انتشار کتاب آشنا می‌شوند.

بررسی الزامات قانونی در مسیر انتشار آثار

حسنی خونسار عنوان کرد: دکتر امید رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان، تدریس این دوره آموزشی را برعهده دارد و تلاش می‌شود مباحث مطرح‌شده با رویکردی کاربردی و متناسب با نیاز فعالان حوزه کتاب و نشر ارائه شود.

وی گفت: این برنامه روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به شکل حضوری در محل اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان یا به صورت مجازی از طریق بستر اسکای‌روم در این کارگاه شرکت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان از نویسندگان، ناشران، مترجمان، کتابداران، دانشجویان و دیگر فعالان حوزه فرهنگ و کتاب برای حضور در این برنامه آموزشی دعوت کرد و گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند به افزایش دانش تخصصی فعالان عرصه نشر و تسهیل مسیر تولید و عرضه آثار مکتوب کمک کند.