به گزارش خبرنگار مهر، پائولو مالدینی برای نخستین بار درباره دلایل کناره‌گیری‌اش از سمت مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا صحبت کرد و توضیح داد که تغییر توافقات، به‌ویژه درباره انتخاب سرمربی تیم ملی، باعث شد از ادامه همکاری منصرف شود.

مالدینی در گفتگو با روزنامه «کوریره دلا سرا» گفت: مالاگو در عید پاک با من تماس گرفت و من آمادگی خودم را برای همکاری اعلام کردم. موضوع فقط احیای تیم ملی نبود؛ قرار بود فوتبال ایتالیا را از پایه بازسازی کنیم. برای نخستین بار در فدراسیون فوتبال ایتالیا، سمت مدیر فنی ایجاد شد و لئوناردو نیز توانایی سازماندهی بسیار بالایی داشت.

او ادامه داد: اما بعد توافق‌ها تغییر کرد و تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم، استعفا بود؛ یا بهتر بگویم، از امضای قرارداد چهار ساله‌ای که قرار بود از اول اوت آغاز شود، خودداری کردیم. دیگر شرایط لازم برای اعتماد وجود نداشت.

مالدینی درباره توافق اولیه برای انتخاب سرمربی تیم ملی نیز گفت: اول از مالاگو پرسیدم سرمربی را چه کسی انتخاب می‌کند. او گفت شما انتخاب می‌کنید و من تأیید می‌کنم. این توافق ما بود. در سازمان لیگ هم پروژه‌مان را توضیح دادم که بر دو مسیر متفاوت استوار بود. بازسازی فوتبال ایتالیا زمان می‌برد و به ذهنیت جدیدی نیاز دارد.

مالدینی درباره نقطه آغاز اختلافات با مالاگو اظهار داشت: مالاگو به من و لئوناردو تلفن کرد و گفت به نظر او آندره‌آ پیرلو نمی‌تواند سرمربی تیم ملی شود. سپس گفت از این به بعد مربی را من انتخاب می‌کنم و شما فقط تأیید می‌کنید. اما اگر مسئولیت و وظیفه‌ای بر عهده من باشد، چنین شرایطی قابل قبول نیست

او افزود: دیگر شرایط لازم برای اعتماد جهت انجام کاری به این بزرگی وجود نداشت. ما در کاورچیانو بودیم، اما عملاً این ماشین متوقف شده بود.

مالدینی فاش کرد که نخستین گزینه او و لئوناردو برای هدایت تیم ملی ایتالیا پپ گواردیولا بوده است.

او گفت: گواردیولا بیش از هر مربی دیگری نماینده فوتبال فنی و هجومی است. از طریق یکی از دوستانش متوجه شده بودیم که به مربیگری یک تیم ملی علاقه دارد. به بارسلونا رفتیم و یک روز کامل با هم صحبت کردیم. او بسیار علاقه‌مند بود و حتی به پذیرش این پیشنهاد نزدیک شد. گواردیولا روی کاغذ شروع به نوشتن ترکیب‌های تیم ملی کرده بود.

مالدینی درباره مسائل مالی این مذاکرات نیز گفت: پول هیچ‌وقت مسئله اصلی نبود. او به ما گفت یک یورو کمتر از مبلغی که آخرین سرمربی تیم ملی دریافت می‌کرد به او بدهیم، مشکلی ندارد.

با این حال گواردیولا در نهایت این پیشنهاد را نپذیرفت. مالدینی دلیل این تصمیم را خستگی این مربی عنوان کرد: او ۱۰ سال بسیار سنگین را در لیگ برتر انگلیس پشت سر گذاشته بود. کمرش را جراحی کرده و می‌خواهد استراحت کند. با این حال گفت‌وگوی ما بسیار جدی بود و حتی تیم‌های ملی رده‌های زیر ۱۷ سال به بالا را بررسی کردیم. مالاگو در جریان همه چیز بود و مرحله به مرحله او را در جریان قرار می‌دادیم.

پیرلو تنها گزینه نبود؛ دِروسی و گروسو هم مطرح بودند

پس از منتفی شدن حضور گواردیولا، مالدینی و لئوناردو به سراغ آندره‌آ پیرلو رفتند؛ انتخابی که به دلیل ارتباط این مربی با شرکت شرط‌بندی «Fonbet» حاشیه‌ساز شد.

مالدینی درباره این موضوع گفت: این مسئله قطعاً تأثیر داشت. ما از آن اطلاعی نداشتیم و افکار عمومی کار خودش را انجام داد. اما از نظر قانونی هیچ چیزی وجود نداشت که مانع مربیگری آندره‌آ در تیم ملی شود. پیرلو هم حاضر بود ارتباطش با Fonbet را قطع کند و انسان بسیار درستکاری است.

او همچنین فاش کرد: علاوه بر پیرلو، دانیله دِروسی و فابیو گروسو را هم در نظر داشتیم. اما رئیس فدراسیون به ما گفت بر اساس توافقاتی که باعث انتخاب او شده بود و با حمایت همه باشگاه‌ها به جز لاتزیو، ما نمی‌توانستیم سرمربی تیم‌های حاضر در سری A را تغییر دهیم.

حضور رانیری یک امتیاز است، اما...

مالدینی در پایان درباره شرایط فعلی فوتبال ایتالیا نیز گفت: داشتن فردی مانند کلودیو رانیری یک امتیاز است، اما نگرانم که اهمیت زیادی به تیم ملی داده شود و بازسازی فوتبال ایتالیا در اولویت پایین‌تری قرار بگیرد.

او در پایان با ابراز تأسف از پایان همکاری‌اش با فدراسیون گفت: این حسرتی است که با خودم خواهم داشت. مسئولیت سنگینی را پذیرفته بودم که به یک رؤیا تبدیل شده بود؛ اینکه برای نسل‌های آینده کاری انجام دهم. واقعاً حیف شد.