به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج اظهارکرد: در راستای حفظ منابع آب و بهینهسازی بهرهوری در بخش کشاورزی، برنامههای اجرایی خود را برای توسعه کشت محصولات کمآببر شدت بخشیده است.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: برنامهریزیها برای توسعه کشت محصولات کمآببر در سطح ۱۵۰ هکتار شامل محصولاتی نظیر ارزن و کنجد به مرحله اجرا درآمده است.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدام، هدایت کشاورزان به سمت رعایت الگوی کشت متناسب با وضعیت موجود منابع آب در استان است.
گرگیج در ادامه به اقدامات عملیاتی انجام شده در این حوزه اشاره و گفت: برای تحقق این هدف، مجموعهای از اقدامات از جمله ترویج سیستمهای نوین آبیاری، برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی تخصصی برای کشاورزان و همچنین پایش مستمر سطح زیرکشت از طریق سامانه جامع پهنهبندی در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس برنامههای سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، فهرست محصولات کمآببر مورد توسعه در استان شامل طیف متنوعی از محصولات است که عبارتند از: کنجد، سورگوم، ارزن، ماش، لوبیا، کینوا، سالیکورنیا و همچنین گیاهان دارویی نظیر آلوئهورا و گل محمدی در مناطق مستعد که این اقدامات با هدف کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و در عین حال، حفظ پایداری تولیدات کشاورزی در اقلیم نیمهخشک استان انجام میشود.
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