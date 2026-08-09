علی زالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بازدیدهای میدانی مستمر و پیگیری مطالبات اهالی روستاهای بخش مرکزی خوانسار اظهار کرد: این بازدیدهای نظارتی و عملیاتی با حضور کارشناس فنی بخشداری، مدیر جهاد کشاورزی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعی از اعضای بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای مهرآباد و تجره با هدف اتخاذ تصمیمات فوری در محل انجام شد.

وی افزود: در جریان این پایش میدانی، وضعیت حیاتی قنات‌های دو روستا و دغدغه‌های جدی مردم در حوزه تأمین، توزیع و مدیریت منابع آب کشاورزی و شرب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت؛ همچنین برای رفع موانع موجود در روستای مهرآباد، دستورات اجرایی صادر و راهکارهای عملیاتی جهت پیگیری سریع موضوعات ابلاغ شد.

بخشدار مرکزی خوانسار با تأکید بر لزوم هماهنگی میان‌دستگاهی برای حل مشکلات معیشتی روستاییان تصریح کرد: در حاشیه این بازدید، گره‌های کور عمرانی و زیرساختی روستای مهرآباد با حضور اعضای شورا به بحث گذاشته شد تا با هم‌افزایی نهادهای متولی، روند رفع مشکلات شتاب بیشتری به خود بگیرد.

زالی در ادامه به بازید خود از روند ساخت استخر ذخیره آب قنات روستای تجره اشاره کرد و گفت: این پروژه حیاتی که نقش مستقیمی در پایداری کشاورزی منطقه دارد، با همت، مشارکت مالی و همراهی مستقیم مردم و شورای اسلامی روستا در حال اجراست و نمونه موفقی از الگوی خودباوری محلی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: احداث این استخر با هدف جلوگیری از هدررفت منابع زیرزمینی، ذخیره بهینه و مدیریت زمان‌بندی‌شده آب قنات تجره در فصول کم‌آبی انجام می‌شود که با تکمیل و بهره‌برداری نهایی از آن، شاهد تقویت چشمگیر فعالیت‌های کشاورزی و تثبیت اشتغال روستایی در منطقه خواهیم بود.

بخشدار مرکزی خوانسار در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای کم‌آبی و ضرورت حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی از پروژه‌های خودجوش محلی تأکید کرد: تکیه بر ظرفیت مشارکت اهالی، همراهی شوراهای اسلامی و توان عملیاتی گروه‌های جهادی بسیج، تنها کلید طلایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی روستاها و عبور از بحران‌های پیش‌رو است.