  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۱

کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در ایلام تا دوشنبه

کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در ایلام تا دوشنبه

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در ایلام تا دوشنبه خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: پدیده غالب جوی تا روز دوشنبه، کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا است و طی امروز و فردا دما در بیشتر مناطق استان کمتر از حد نرمال خواهد بود.

وی افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته به‌تدریج شاهد افزایش دما در سطح استان خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا حدود ۳ تا ۶ درجه افزایش یابد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام خاطرنشان کرد: با وجود روند افزایشی دما از اواسط هفته، در بیشتر مناطق استان به‌ویژه نواحی شمالی، دما همچنان در محدوده نرمال باقی خواهد ماند.

رستمی همچنین تصریح کرد: طی هفته جاری در برخی ساعات افزایش سرعت باد مورد انتظار است و در مناطق مرزی نیز وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6845322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها