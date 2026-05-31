ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: پدیده غالب جوی تا روز دوشنبه، کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا است و طی امروز و فردا دما در بیشتر مناطق استان کمتر از حد نرمال خواهد بود.

وی افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته به‌تدریج شاهد افزایش دما در سطح استان خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا حدود ۳ تا ۶ درجه افزایش یابد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام خاطرنشان کرد: با وجود روند افزایشی دما از اواسط هفته، در بیشتر مناطق استان به‌ویژه نواحی شمالی، دما همچنان در محدوده نرمال باقی خواهد ماند.

رستمی همچنین تصریح کرد: طی هفته جاری در برخی ساعات افزایش سرعت باد مورد انتظار است و در مناطق مرزی نیز وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.