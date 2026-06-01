کشف بیش از ۶۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد طی دو عملیات جداگانه در محورهای مواصلاتی این شهرستان، موفق به کشف مقادیر قابل‌توجهی کالای قاچاق شدند.

در عملیات نخست، مأموران یک دستگاه خودرو سواری حامل ۲۲۰ هزار نخ سیگار خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی را شناسایی و توقیف کردند.

در اقدامی دیگر، یک دستگاه خودروی دیگر که حامل پنج هزار و ۳۸۸ قلم انواع لوازم آرایشی خارجی فاقد مجوز بود، توقیف شد.

ارزش تقریبی این دو محموله قاچاق، برابر نظر کارشناسان، ۶۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

دراین‌خصوص پرونده‌های تشکیل و متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.