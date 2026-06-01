نظرآباد آماده برداشت گندم و کلزا

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شمیرانی امروز دوشنبه، در جلسه هماهنگی برداشت محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا در شهرستان نظرآباد با حضور معاونین اداره کل جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان و اعضای کارگروه مربوطه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت برنامهریزی دقیق برای برداشت محصولات کشاورزی، خواستار هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی مرتبط شد و اظهار داشت: با توجه به نقش راهبردی محصولات گندم، جو و کلزا در امنیت غذایی، ضروری است تمامی ظرفیتها برای انجام مطلوب عملیات برداشت و خرید محصولات به کار گرفته شود.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل امور کشاورزان، تأمین و تخصیص بهموقع سهمیه سوخت کمباینها و ماشینآلات کشاورزی، افزایش ساعات کاری مراکز خرید محصولات کشاورزی و اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در فرآیند تحویل و خرید محصول تأکید کرد.
فرماندار نظرآباد با اشاره به ضرورت پیشگیری از حوادث احتمالی در فصل برداشت، تصریح کرد: باید اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاههای مسئول برای جلوگیری از وقوع آتشسوزی در مزارع و اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گیرد. همچنین آموزشهای لازم در خصوص جلوگیری از آتش زدن مزارع بعد از برداشت که عواقب زیستمحیطی به دنبال دارد، به کشاورزان ارائه شود.
شمیرانی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود امسال با نگاه ویژه، هماهنگی و همکاری لازم میان تمامی دستگاههای اجرایی، شاهد برنامهریزی منظم جهت برداشت مطلوب محصولات کشاورزی و رضایت کشاورزان در این بخش مهم اقتصادی شهرستان باشیم.
شایان ذکر است؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد در پایان به ارائه گزارشی از برنامههای پیشبینیشده برای فصل برداشت، وضعیت مزارع گندم، جو و کلزا و اقدامات انجامشده در حوزه کشاورزی شهرستان پرداخت و آخرین آمار و اطلاعات مرتبط با سطح زیر کشت و میزان تولید این محصولات را تشریح کرد.
