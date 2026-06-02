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کد مطلب 6847720
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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

ظفرقندی: جامعه سلامت در کنار مردم ایستاده است

ظفرقندی: جامعه سلامت در کنار مردم ایستاده است

ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: جامعه سلامت در کنار مردم ایستاده است؛ عهدی که از فارغ‌التحصیلی با خدا و مردم بسته می‌شود.

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