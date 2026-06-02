دریافت 56 MB کد مطلب 6847720 https://mehrnews.com/x3cd3q ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ کد مطلب 6847720 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ ظفرقندی: جامعه سلامت در کنار مردم ایستاده است ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: جامعه سلامت در کنار مردم ایستاده است؛ عهدی که از فارغالتحصیلی با خدا و مردم بسته میشود. کپی شد مطالب مرتبط کلید بهبودی عدالت درمانی از دیدگاه وزیر بهداشت ظفرقندی: جلسات وزارت بهداشت نباید تشریفاتی و دورمیزی باشد تأکید وزیر بهداشت بر تأمین اعتبار پروژههای درمانی بوشهر برچسبها محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انستیتو پاستور بهداشت کادر درمان
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