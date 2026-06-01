  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

تأکید وزیر بهداشت بر تأمین اعتبار پروژه‌های درمانی بوشهر

تأکید وزیر بهداشت بر تأمین اعتبار پروژه‌های درمانی بوشهر

بوشهر- وزیر بهداشت بر تأمین اعتبار پروژه‌های شاخص درمانی استان بوشهر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در نشست با مسئولان استان بوشهر با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر از حوزه سلامت و درمان استان اظهار کرد: اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی استان تخصیص می‌یابد.

وی اضافه کرد: اجرای موفق طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در استان بوشهر، از اقدامات ارزشمندی است که امیدوارم در تمام شهرستان‌های استان عملیاتی شود.

استاندار بوشهر با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با وزیر بهداشت دیدار و در ارتباط با توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی، تجهیز بیمارستان‌ها، تامین نیروی انسانی و نظام ارجاع و پزشک خانواده بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 6847448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها