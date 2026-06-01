به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در نشست با مسئولان استان بوشهر با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر از حوزه سلامت و درمان استان اظهار کرد: اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام درمانی استان تخصیص مییابد.
وی اضافه کرد: اجرای موفق طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در استان بوشهر، از اقدامات ارزشمندی است که امیدوارم در تمام شهرستانهای استان عملیاتی شود.
استاندار بوشهر با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با وزیر بهداشت دیدار و در ارتباط با توسعه زیرساختهای درمانی استان، تکمیل پروژههای نیمهتمام درمانی، تجهیز بیمارستانها، تامین نیروی انسانی و نظام ارجاع و پزشک خانواده بحث و تبادل نظر شد.
