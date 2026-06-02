رئیس دفتر رئیس جمهور با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجیمیرزایی در جریان سفر به قم ظهر سه شنبه با آیتالله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در دیدار گزارشی از اقدامات، برنامهها و رویکردهای دولت در حوزههای مختلف ارائه و بر اهمیت بهرهگیری از دیدگاههای نخبگانی و ظرفیتهای علمی موجود در حوزههای علمیه تأکید کرد.
وی همچنین استفاده از رهنمودها و نظرات مراجع عظام تقلید را از ظرفیتهای ارزشمند کشور برشمرد و بر تداوم ارتباط و همفکری میان دولت و مراکز دینی تأکید کرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی، تعامل با مراجع عظام تقلید و حوزههای علمیه را از فرصتهای مهم برای پیشبرد امور کشور دانست.
این دیدار با حضور اکبر بهنامجو استاندار قم و حجتالاسلام والمسلمین عماد مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت برگزار شد.
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