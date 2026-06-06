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کد مطلب 6851427
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

۶۰۰ تماس مزاحم در روز؛ بازی با جان بیماران پشت خطوط اورژانس

۶۰۰ تماس مزاحم در روز؛ بازی با جان بیماران پشت خطوط اورژانس

فراهانی قائم مقام سازمان اورژانس تهران گفت: روزانه ۶۰۰ تماس مزاحمت برای اورژانس داریم.

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