دریافت 5 MB کد مطلب 6851427 https://mehrnews.com/x3cfB4 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴ کد مطلب 6851427 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴ ۶۰۰ تماس مزاحم در روز؛ بازی با جان بیماران پشت خطوط اورژانس فراهانی قائم مقام سازمان اورژانس تهران گفت: روزانه ۶۰۰ تماس مزاحمت برای اورژانس داریم. کپی شد مطالب مرتبط آمادهباش اورژانس تهران در مراسم ارتحال امام(ره) و عید غدیر روایت رئیس اورژانس تهران از تلخ و شیرین روزهای جنگ ثبت ۲۳ هزار و ۷۹۷ ماموریت اورژانس در هفته گذشته برچسبها اورژانس مزاحم تلفنی اورژانس تهران اورژانس کشور
نظر شما