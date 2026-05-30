ثبت ۲۳ هزار و ۷۹۷ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۲ الی ۸ خرداد ۱۴۰۵) مجموع ۲۳۷۹۷ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۷۸۴ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۲۶۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۴۸۰۴ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۸۲۹ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۳درصد از کل ماموریت ها) و ۱۸۹۶۸ مورد (۷۹.۷ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۴ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۴ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.