سالروز ولادت با سعادت باب الحوائج امام موسی کاظم(ع)

کد مطلب 6851614
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

سالروز ولادت با سعادت باب الحوائج امام موسی کاظم(ع)

سالروز ولادت با سعادت باب الحوائج امام موسی کاظم(ع)

بیستم ذی الحجه سالروز ولادت با سعادت هفتمین اختر تابناک ولایت و امامت، امام موسی کاظم (ع) است.

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