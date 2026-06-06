کد مطلب 6851614 https://mehrnews.com/x3cfFS ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶ کد مطلب 6851614 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶ سالروز ولادت با سعادت باب الحوائج امام موسی کاظم(ع) بیستم ذی الحجه سالروز ولادت با سعادت هفتمین اختر تابناک ولایت و امامت، امام موسی کاظم (ع) است. کپی شد مطالب مرتبط آنچه سیاهچالهای عباسی درباره امام کاظم(ع) پنهان نکردند عشق به امام هفتم حل مشکل میکند ولادت امام کاظم(ع) در ذیالحجه یا صفر؟/تنها قول مربوط به ماه ذیالحجه برچسبها امام موسی کاظم(ع) ولادت اهل بیت (ع) اینفومهر
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