به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب داستانی کوتاه و روایی را بر پایه یکی از حکایتهای مرتبط با اصحاب امام هفتم شیعیان روایت میکند. ماجرا درباره یکی از شیعیان ساکن ری است که از پرداخت مالیات به حاکمان وقت خودداری میکند. با تغییر والی ری و روی کار آمدن یکی از ارادتمندان اهل بیت(ع)، شرایط تازهای برای او رقم میخورد. این مرد پس از سفری طولانی به مکه، موفق به دیدار امام موسی کاظم(ع) میشود و مشکلات خود را با ایشان در میان میگذارد. امام نیز نامهای به او میدهند که سرنوشت زندگیاش را تغییر میدهد.
سید مهدی شجاعی در این اثر، علاوه بر روایت تاریخی، بر جنبههای عاطفی و درونی داستان نیز تمرکز کرده است. نویسنده با نثری شاعرانه، احساسات قهرمان داستان را از لحظه آغاز سفر تا دیدار با امام و بازگشت به ری به تصویر میکشد. دغدغهها، امیدها، تردیدها و شوق رسیدن به مقصد، بخش مهمی از روایت را شکل میدهد و مخاطب را در مسیر سفر شخصیت اصلی همراه میکند.
«عشق اگر سایه خواست من هستم» همچنین تصویری از شرایط تاریخی دوران عباسیان و نفوذ خاندان برمکی در ساختار حکومت آن دوره ارائه میدهد. داستان در مقطعی رخ میدهد که برمکیان بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی خلافت عباسی را در اختیار دارند و همین بستر تاریخی، زمینه شکلگیری اتفاقات اصلی روایت را فراهم میکند.
این اثر علاوه بر متن داستانی، از تصویرگریهای مرحوم فرهاد جمشیدی نیز بهره میبرد. تصاویر سیاه و سفید کتاب با تمرکز بر چهرهها و حالات شخصیتها طراحی شدهاند و تلاش دارند فضای ذهنی و احساسی داستان را برای مخاطب نوجوان ملموستر کنند.
کتاب «عشق اگر سایه خواست من هستم» با روایت سفری از ری تا مکه و بازگشت دوباره به مسیر دیدار، داستانی درباره ارادت، امید و تأثیر یک نامه در تغییر سرنوشت انسان را پیش روی مخاطبان نوجوان قرار میدهد.
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