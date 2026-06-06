به گزارش خبرنگار مهر، زندگی امامان شیعه، افزون بر جایگاه دینی و اعتقادی، بخشی از تاریخ اجتماعی و سیاسی جهان اسلام را نیز در بر میگیرد. در میان این زندگیها، دوران امامت امام موسی کاظم(ع) از جهاتی با دیگر ائمه تفاوت دارد؛ دورانی که بخش مهمی از آن در محدودیت، مراقبتهای امنیتی و زندانهای حکومت عباسی سپری شد. کتاب «زندان زاهر» نوشته محمدرضا عابدی شاهرودی تلاشی است برای روایت بخشی از این مقطع تاریخی در قالب داستانهایی کوتاه که مخاطب را با جلوههایی از شخصیت، منش و سیره امام هفتم شیعیان آشنا میکند.
این اثر که توسط انتشارات بهنشر منتشر شده، مجموعهای از هشت داستان کوتاه است که بر پایه روایات و منابع تاریخی و حدیثی شکل گرفتهاند. نویسنده کوشیده است با بهرهگیری از ظرفیت داستان، مفاهیم تاریخی و اعتقادی را در قالبی ساده و قابلفهم برای مخاطبان بازآفرینی کند و تصویری ملموستر از زندگی امام موسی کاظم(ع) ارائه دهد.
وقتی تاریخ در قالب داستان روایت میشود
روایت زندگی شخصیتهای تاریخی و مذهبی در قالب داستان، یکی از شیوههایی است که میتواند فاصله میان مخاطب امروز و وقایع گذشته را کاهش دهد. «زندان زاهر» نیز از همین ظرفیت بهره برده است. داستانهای کتاب بر اساس گزارشهای تاریخی و احادیث موجود در منابعی همچون «مدینه المعاجز» و «عیون اخبار الرضا» شکل گرفتهاند و تلاش دارند رخدادهایی از زندگی امام کاظم(ع) را با زبانی روایی بازگو کنند.
عابدی شاهرودی در این کتاب به دنبال بازسازی صرف حوادث تاریخی نیست، بلکه میکوشد تأثیر حضور امام در زندگی افراد مختلف را نشان دهد. به همین دلیل شخصیتهای داستانها تنها راوی یک اتفاق تاریخی نیستند؛ آنها انسانهایی هستند که در مواجهه با امام، دگرگونیهایی را تجربه میکنند و از زاویه دید آنان میتوان بخشی از ویژگیهای اخلاقی و رفتاری آن حضرت را مشاهده کرد.
از بازار کفاشان تا زندانهای هارون
داستانهای کتاب با نامهایی چون «پابرهنه»، «وضو»، «شتر»، «مزرعه»، «مباحثه»، «دزدی»، «پنجاه نفر» و «جانشین» روایت میشوند. هر یک از این داستانها بر بخشی از زندگی امام و یا بر ارتباط ایشان با یکی از شخصیتهای معاصر خود تمرکز دارند.
در برخی روایتها، مخاطب با فضای بازار و زندگی روزمره مردم آن دوران روبهرو میشود و در برخی دیگر، شرایط سیاسی حاکم بر جامعه اسلامی و فشارهای حکومت عباسی به تصویر کشیده میشود. این تنوع موضوعی سبب شده است کتاب تنها به بازگویی کرامات و معجزات محدود نشود، بلکه ابعاد مختلفی از جامعه آن روزگار را نیز منعکس کند.
یکی از ویژگیهای کتاب، توجه به جزئیات زندگی افرادی است که نامشان در تاریخ کمتر شنیده شده است. نویسنده از خلال روایت زندگی این افراد، مخاطب را به فضای اجتماعی دوران امام کاظم(ع) نزدیک میکند؛ فضایی که در آن ترس از حکومت، نظارت دائمی مأموران و تلاش برای حفظ باورهای دینی، بخشی از واقعیت زندگی مردم بوده است.
چهرههایی که در پرتو دیدار امام شناخته میشوند
در میان شخصیتهای حاضر در کتاب، نامهایی چون بشر حافی، علی بن یقطین، نعمان جمال، سعد کشاورز، بکار قمی، مسیب زندانبان و حتی هارون الرشید دیده میشود. هر یک از این شخصیتها در مقطعی از زندگی خود با امام موسی کاظم(ع) مواجه میشوند و این مواجهه مسیر داستان را شکل میدهد.
برخی از آنان از یاران و دوستداران امام هستند و برخی دیگر در ابتدا شناختی از ایشان ندارند. در مواردی نیز شخصیتها در جایگاه مخالف یا مأمور حکومت ظاهر میشوند. همین تنوع باعث شده است مخاطب با طیفی از واکنشها و نگاهها نسبت به امام روبهرو شود و تصویری چندوجهی از شرایط آن دوران به دست آورد.
کتاب نشان میدهد که نفوذ معنوی امام کاظم(ع) تنها به پیروان نزدیک ایشان محدود نبود، بلکه بسیاری از افراد در موقعیتهای مختلف اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر رفتار، دانش و منش آن حضرت قرار میگرفتند.
کرامتهایی فراتر از روایتهای شگفتانگیز
یکی از محورهای اصلی «زندان زاهر»، پرداختن به معجزات و کرامات امام موسی کاظم(ع) است. با این حال نویسنده تلاش کرده است این روایتها را صرفاً به عنوان رخدادهایی شگفتآور مطرح نکند. آنچه در بسیاری از داستانها برجسته میشود، تأثیر اخلاقی و تربیتی این وقایع بر شخصیتهاست.
کرامتها در این اثر بیش از آنکه ابزاری برای ایجاد هیجان باشند، زمینهای برای شناخت جایگاه معنوی امام و ارتباط ایشان با مردم محسوب میشوند. مخاطب در خلال داستانها با ویژگیهایی چون بردباری، گذشت، علم، عدالت و توجه امام به مسائل اجتماعی آشنا میشود؛ ویژگیهایی که در کنار روایت معجزات، تصویری جامعتر از شخصیت ایشان ارائه میدهند.
زندان؛ مکانی برای محدودیت یا جلوهای از پایداری؟
عنوان کتاب، اشارهای مستقیم به یکی از مهمترین بخشهای زندگی امام موسی کاظم(ع) دارد؛ سالهایی که در زندانهای حکومت عباسی سپری شد. زندان در این اثر تنها یک مکان فیزیکی نیست، بلکه نمادی از فشارهای سیاسی و محدودیتهایی است که حکومت وقت بر امام تحمیل کرده بود.
با این حال روایتهای کتاب نشان میدهد که این محدودیتها نتوانستند نقش اجتماعی و معنوی امام را از میان ببرند. حتی در دل زندان نیز شخصیتهایی حضور دارند که تحت تأثیر رفتار و منش ایشان قرار میگیرند. از این منظر، «زندان زاهر» تصویری از مقاومت و پایداری در برابر قدرت سیاسی زمانه ارائه میدهد؛ مقاومتی که نه با شمشیر، بلکه با اخلاق، دانش و ایمان شکل میگیرد.
«زندان زاهر» در نهایت تنها مجموعهای از داستانهای مذهبی نیست؛ بلکه روایتی ادبی از روزگاری است که یکی از مهمترین چهرههای تاریخ تشیع در سختترین شرایط سیاسی زندگی میکرد. این کتاب میکوشد از خلال داستان، مخاطب را با ابعاد مختلف شخصیت امام موسی کاظم(ع)، فضای اجتماعی دوران عباسی و تأثیر حضور آن حضرت بر اطرافیانش آشنا کند؛ تلاشی که سبب شده این اثر فراتر از یک بازگویی تاریخی، به تجربهای روایی از مواجهه با یکی از مهمترین مقاطع تاریخ اسلام تبدیل شود.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
سعد به شدت نحس بود؛ البته خودش این را قبول نداشت ولی باور کنید که نحس نحس نحس بود. آن قدر نحس بود که به جای نحسی از واژه سعد استفاده میکردند. مثلاً به جای چه روز نحسی میگفتند: چه روز سعدی، البته نه سعدی شاعر، منظور اشاره به سعد بود که به عنوان صفت به روز متصل شده است، ولش کنید، خودم هم قاطی کردم که چی شد بالاخره سعد، کشاورز بود و کشاورز واقعاً بدی هم بود. اساساً تمایلی نداشت شیوههای زراعتش را توسعه بخشد و بهرهوری در آبیاری را در کارش به انجام برساند. بسیار یک دنده و لجباز بود و به هیچ صراطی هم مستقیم نبود. هر چقدر که همسر و فرزندانش به او میگفتند که دست از این لجبازیهایش بردارد، ممکن نبود و حاضر به کوتاه آمدن نبود.
کتاب «زندان زاهر» نوشته محمدرضا عابدی شاهرودی در ۱۲۰ و از سوی انتشارات بهنشر منتشر شده است.
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