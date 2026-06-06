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کد مطلب 6851631
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال؛ سناریویی که از قبل پیش‌بینی می‌شد

تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال؛ سناریویی که از قبل پیش‌بینی می‌شد

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار صرافی رمزارزی ایرانی شامل نوبیتکس، بیت‌پین، رمزینکس و والکس را تحریم کرد.

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