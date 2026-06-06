دریافت 31 MB کد مطلب 6851631 https://mehrnews.com/x3cfGd ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ کد مطلب 6851631 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ تحریم صرافیهای ارز دیجیتال؛ سناریویی که از قبل پیشبینی میشد وزارت خزانهداری آمریکا چهار صرافی رمزارزی ایرانی شامل نوبیتکس، بیتپین، رمزینکس و والکس را تحریم کرد. کپی شد مطالب مرتبط توسعه بانکداری دیجیتال و ابزارهای اعتباری نوین، مسیر راهبردی بانک سپه ۴۹۰ میلیارد تومان سود سهامداری واریز شد بازار طلای دیجیتال با ۱۲ میلیون کاربر نیازمند نظارت نهاد تنظیمگر است برچسبها ارز صرافی ارز دیجیتال فیلم نوشت تحریم اقتصادی ایران
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