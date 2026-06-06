تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال؛ سناریویی که از قبل پیش‌بینی می‌شد

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار صرافی رمزارزی ایرانی شامل نوبیتکس، بیت‌پین، رمزینکس و والکس را تحریم کرد.