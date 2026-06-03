توسعه بانکداری دیجیتال و ابزارهای اعتباری نوین، مسیر راهبردی بانک سپه

به گزاش خبرگزاری مهر، آیتالله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در بازدید از شرکت امیدبوم بر توسعه خدمات بانکداری دیجیتال، گسترش ابزارهای اعتباری نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان تأکید کرد.
ابراهیمی در این نشست مشترک با مدیران شرکت امیدبوم با اشاره به تحولات شتابان صنعت بانکداری در جهان اظهار کرد: حرکت نظامهای مالی به سمت بانکداری دیجیتال روندی اجتنابناپذیر است و بانکها برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای مشتریان باید توسعه خدمات هوشمند و ابزارهای نوین مالی و اعتباری را با جدیت دنبال کنند.
وی توسعه و تقویت ابزارهای اعتباری غیربانکی را یکی از الزامات آینده نظام بانکی دانست و افزود: گسترش زیرساختهای اعتباری و توسعه خدمات نوین بانکداری دیجیتال نقش مهمی در بهبود تجربه مشتری، افزایش دسترسی به خدمات و ارتقای کیفیت خدمترسانی ایفا میکند.
مدیرعامل بانک سپه همچنین سرمایه انسانی متخصص را مهمترین عامل موفقیت در مسیر تحول دیجیتال عنوان کرد و از تلاشهای مدیران و کارکنان شرکت امیدبوم در حوزههای فناوری، توسعه محصول و کسبوکار تقدیر کرد.
ابراهیمی با تأکید بر ضرورت استمرار نوآوری و توسعه راهکارهای نوین مالی خاطرنشان کرد: هدف نهایی تمامی اقدامات و برنامهریزیهای بانک سپه، ارائه خدمات مطلوبتر و کسب حداکثر رضایت مشتریان، بهویژه خانواده بزرگ نیروهای مسلح است.
در این بازدید، گزارشی از آخرین اقدامات و برنامههای توسعهای شرکت امیدبوم در حوزه محصولات و خدمات دیجیتال ارائه شد. همچنین ظرفیتها و برنامههای آتی محصولات «امیدبانک» و «داریک» در حوزه توسعه خدمات بانکی، ابزارهای اعتباری، خدمات ارزش افزوده و راهکارهای نوآورانه دیجیتال با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات مالی، ارتقای تجربه کاربری و توسعه زیستبوم خدمات اعتباری و بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
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