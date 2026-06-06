به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی که وی را آگاه خواند، اعلام کرد که دولت آمریکا از ابزارهای خود برای اختصاص دارایی‌های ایران به نفع متحدان خود در منطقه خلیج فارس استفاده خواهد کرد.



این منبع که به نامش اشاره نشده، افزود: هدف از این اقدام حمایت از بازسازی و اصلاح خسارت‌هایی در آینده است که ادعا شده "احتمالا ایران [در آینده] به وجود بیاورد."

رویترز همچنین به نقل از این منبع گزارش داد که وزیر خزانه‌داری آمریکا تیمی را مأمور کرده تا وضعیت کشورهای متحد واشنگتن در خلیج فارس را ارزیابی کرده و برآوردی از هزینه‌های خسارت‌هایی که به ادعای این نهاد آمریکایی، ایران موجب آن شده را تهیه کنند.

این منبع افزود که دولت آمریکا همچنین امکان استفاده از دارایی‌های ایران برای بازسازی خسارت‌های گذشته [به این منطقه] را نیز بررسی خواهد کرد.