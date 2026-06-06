دریافت 1 MB کد مطلب 6851907 https://mehrnews.com/x3cfMR ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲ کد مطلب 6851907 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲ دریافت وجه در زمان ثبتنام دانش آموزان ممنوع کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ مدیری در هنگام ثبت نام حق اخذ وجه از اولیای دانش آموزان را ندارد. کپی شد مطالب مرتبط لامعی جوان: بیش از ۴۷ درصد مدارس اردبیل هوشمند سازی شده است بازدید دادستان مرکز فارس از خانواده نیازمند زندانیان استان برنامه افزایش ایستگاههای ورزشی از ۴۰ به ۱۰۰ ایستگاه تدوین شده است برچسبها وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان وزیر آموزش و پرورش مدارس
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