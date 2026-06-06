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کد مطلب 6851907
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

دریافت وجه در زمان ثبت‌نام دانش آموزان ممنوع

دریافت وجه در زمان ثبت‌نام دانش آموزان ممنوع

کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ مدیری در هنگام ثبت نام حق اخذ وجه از اولیای دانش آموزان را ندارد.

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