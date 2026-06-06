به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدی‌پور صبح شنبه در جلسه شورای ورزش استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه ورزش همگانی گفت: بر اساس ماده ۵۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند یک درصد از اعتبارات خود را به حوزه ورزش اختصاص دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان افزود: طبق این قانون، ۴۰ درصد از این اعتبار باید برای ورزش کارکنان همان دستگاه هزینه شود، ۳۰ درصد به آموزش و پرورش اختصاص یابد و ۳۰ درصد نیز سهم اداره کل ورزش و جوانان است تا در مسیر توسعه ورزش عمومی هزینه شود.

محمدی‌پور با انتقاد از عدم اجرای کامل این قانون توسط برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه تعدادی از دستگاه‌ها از اجرای این تکلیف قانونی طفره می‌روند، در حالی که اگر سهم ۴۰ درصدی ورزش کارکنان به‌درستی هزینه شود، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روانی کارمندان، فرآیند قانونی انتقال سهم اداره کل ورزش و جوانان نیز تسهیل خواهد شد که در نهایت منافع آن به عموم مردم استان خواهد رسید.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های ورزش استان را کمبود فضاهای ورزشی در دسترس عموم مردم عنوان کرد و افزود: با وجود محدودیت‌های موجود، راهکارهای عملیاتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بلااستفاده در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از سالن‌ها و اماکن ورزشی متعلق به دستگاه‌های اجرایی در ساعات مختلف روز بدون استفاده باقی می‌مانند و درخواست ما این است که این فضاها حداقل یک تا دو ساعت در روز در اختیار هیئت ورزش‌های همگانی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هیئت ورزش‌های همگانی استان آمادگی کامل دارد تا با اعزام مربیان متخصص و آموزش‌دیده در بخش بانوان، آقایان و پیشکسوتان، این فضاها را در قالب برنامه‌های ورزشی صبحگاهی و عصرگاهی فعال کند و زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از خدمات ورزشی را فراهم سازد.

محمدی‌پور با اشاره به آمار فضاهای ورزشی موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۸۵ فضای ورزشی و مکان مرتبط در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد که استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه ورزش همگانی و افزایش سرانه بهره‌مندی شهروندان از امکانات ورزشی ایفا کند.

وی تأمین هزینه‌های مربیان ایستگاه‌های ورزش همگانی را از دیگر چالش‌های مهم این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر پرداخت حق‌الزحمه مربیان برعهده هیئت ورزش‌های همگانی استان است که سالانه بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند و این مسئله مانع اجرای بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه ورزش همگانی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های ورزش همگانی در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ ایستگاه ورزشی فعال در سطح استان فعالیت می‌کنند و برنامه‌ریزی لازم برای افزایش این تعداد به ۱۰۰ ایستگاه با تمرکز ویژه بر توسعه ایستگاه‌های ورزشی شهر زنجان انجام شده است.

محمدپور افزود: از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر انتظار داریم همانند بسیاری از استان‌های موفق کشور، در تأمین و پرداخت دستمزد مربیان ایستگاه‌های ورزشی مشارکت کنند تا امکان فعالیت پایدار و مستمر این ایستگاه‌ها فراهم شود.

وی در ادامه به اجرای طرح‌های سلامت‌محور در استان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی ورزش استان، اجرای طرح پایش سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که به صورت آزمایشی در زنجان آغاز شده است.

محمدی‌پور بیان کرد: در قالب این طرح، سلامت بیش از ۴۱ هزار کارمند استان طی یک دوره شش ماهه مورد ارزیابی و پایش قرار خواهد گرفت و پس از انجام معاینات تخصصی پزشکی، برای هر فرد «نسخه سبز» یا برنامه ورزشی اختصاصی متناسب با شرایط جسمانی وی تدوین می‌شود.

وی اضافه کرد: این طرح با همکاری استانداری، متخصصان پزشکی ورزشی و دستگاه‌های مرتبط در حال اجراست و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت کارکنان دولت و کاهش بیماری‌های ناشی از کم‌تحرکی داشته باشد.