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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

بازدید دادستان مرکز فارس از خانواده نیازمند زندانیان استان

بازدید دادستان مرکز فارس از خانواده نیازمند زندانیان استان

شیراز-دادستان مرکز فارس در راستای بررسی وضعیت زندگی زندانیان نیازمند، در منزل یک خانواده مددجوی تحت پوشش حضور یافت و برای رسیدگی به مشکلات آنان تهمیدات لازم را اتخاذ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی صبح شنبه در بازدید از خانواده های نیازمند زندانیان که با همراهی معاون حقوق عامه دادستانی، دادیار دادستانی شیراز و مدیرعامل انجمن انجام شد، وضعیت معیشتی، زندگی، زیرست، تحصیل و سلامت فرزندان، معاضدت و مداخلات مددکاری برای بهبود زندگی خانواده و وضعیت کیفری و اصلاح رفتار زندانی این خانواده را بررسی کرد.

دادستان مرکز فارس در این بازدید، بر ضرورت خدمات مشاوره و توانمند سازی خانواده در دوره نبود سرپرستشان تاکید کرد و گفت: آموزشهای فنی و مهارتی در مسیر خود اشتغالی و خود کفایی باید بصورت فراگیر اعمال شود.

این مقام ارشد قضایی فارس بر ضرورت پیگیری برای ادامه تحصیل فرزندان این خانواده ها تاکید کرد و افزود: انجمن حمایت زندانیان و مجمع خیرین حامی استادهای درخشان باید از استعدادهای وب فرزندان این خانواده‌ها صیانت کرده و با همکاری آموزش و پرورش از ترک تحصیل این فرزندان به سبب نبود پدر خانواده جلوگیری نمایند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری موثر مددکاری انجمن با مددکاری زندان مختص خانواده‌های تحت پوش انجمن تاکید نمود و اظهار داشت: مددکاری باید تلاش کنند با پیوست کار فرهنگی، قرآنی، حرفه آموزی و اشتغال برای زندانیان که تحت تاثیر این آموزه‌های، اصلاح و تربیت ثمر بخش شده و فرد شرایط لازم برای کسب و برخورداری از تسهیلات و ارفاقات قضایی را دارا شود .

دادستان مرکز از رویکرد انجمن حمایت زندانیان پیرامون آموزش‌های فنی و مهارتی به خانواده‌ها استقبال کرد و توسعه آن را با هدف خود اشتغالی و خودکفایی خانواده‌های تحت پوشش و کاهش و رفع وابستگی اقتصادی آنان به انجمن‌ها خواستار شد.

کد مطلب 6851694

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