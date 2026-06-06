لامعی جوان: بیش از ۴۷ درصد مدارس اردبیل هوشمند سازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر لامعی جوان اظهار کرد: از فرمانداران شهرستان‌ها انتظار داریم تا حداقل ۱۰ درصد اعتبارات امسال را به تکمیل پروژه های نیمه تمام مدرسه سازی اختصاص دهند.

وی افزود: فرمانداران خلخال، اردبیل و نیر بیشترین تخصیص اعتبار را به حوزه نوسازی مدارس داشتند که قدردان تلاش و همت آنها هستیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: متاسفانه فرمانداران برخی شهرستان ها نیز تخصیص منابع به حوزه نوسازی مدارس را در حد ناچیزی انجام داده اند که امیدواریم با بازنگری در این زمینه در فصل توزیع اعتبارات توجه جدی به تکمیل پروژه های نیمه تمام و هوشمندسازی مدارس بکنند.

وی ادامه داد: در هوشمندسازی مدارس متوسط تجهیز مدارس استان اردبیل ۴۷ درصد است و ۳۸ درصد کلاس های درس نیز در این استان هوشمندسازی شده است.

لامعی جوان با اشاره به تامین زمین مورد نیاز برای احداث ۳ هزار و ۲۲۷ کلاس درس تا پایان دولت چهاردهم تصریح کرد: ۲۴۴ قطعه زمین با همراهی راه و شهرسازی تامین شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: در جانمایی این واحدهای آموزشی به ویژه در شهرک های جدیدالاحداث مشکل معارض نخواهیم داشت.

لامعی جوان بیان کرد: در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و افتتاح پروژه های آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان نیاز است که با تخصیص این مبلغ بخش عظیمی از کسری کلاس درس جبران خواهد شد.