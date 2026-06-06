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کد مطلب 6852084
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

نخستین سمینار فنی سبک کوشیکی کاراته ایران برگزار شد

نخستین سمینار فنی سبک کوشیکی کاراته ایران برگزار شد

نخستین سمینار فنی و عملی سبک کوشیکی کاراته ایران، اساتید، مربیان و ورزشکاران رزمی کشور برگزار شد.

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