دریافت 15 MB کد مطلب 6852084 https://mehrnews.com/x3cfRt ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱ کد مطلب 6852084 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱ نخستین سمینار فنی سبک کوشیکی کاراته ایران برگزار شد نخستین سمینار فنی و عملی سبک کوشیکی کاراته ایران، اساتید، مربیان و ورزشکاران رزمی کشور برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط تقدیر از مدیر تیم های ملی کاراته ایران پارادوکس کاراته در همدان؛ پایتخت کاراته ایران اسیرِ کمبودهای رفاهی است دعوت جامعه رزمی کشور از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر برچسبها کاراته تیم ملی کاراته فدراسیون کاراته
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