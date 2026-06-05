پارادوکس کاراته در همدان؛ پایتخت کاراته ایران اسیرِ کمبودهای رفاهی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-محمدرضا بهرامی‌صفت: همدان با وجود ظرفیت‌های بالای ورزشی، قهرمان‌پروری و برخورداری از هیئت‌های فعال، هنوز از داشتن یک کمپ ورزشی مجهز و کامل محروم است؛ کمپی که بتواند همزمان امکاناتی مانند سالن مسابقات، اسکان ورزشکاران، خوابگاه و سالن غذاخوری را در اختیار برگزارکنندگان رویدادها قرار دهد و همین خلأ باعث شده است که در بزنگاه میزبانی‌های مهم، مسئولان ورزش استان همدان چاره‌ای جز تکیه بر امکانات دانشگاه آزاد نداشته باشند.

برگزاری مسابقات بزرگ رشته کاراته با حضور گسترده ورزشکاران از سراسر کشورعمدتاً در همین مجموعه میزبانی شده است.

در این رویدادهای ورزشی بیش از ۶ هزار ورزشکار و مربی و همراه را از نقاط مختلف کشور به همدان آمدند و چنین برنامه‌هایی نیازمند زیرساختی فراتر از یک سالن مسابقه است.

نمونه بارز این موضوع، برگزاری رقابت‌های کاراته وان در اردیبهشت‌ماه امسال بود؛ رویدادی ملی که نزدیک به ۵ هزار کاراته‌کا از ۳۲ استان کشور به همدان آمدند و این بار هم مسابقات به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در دانشگاه آزاد همدان برگزار شد.

این در حالی است که اگر همدان از یک مجموعه ورزشی جامع و استاندارد برخوردار بود، می‌توانست با فراغ بال بیشتری میزبان چنین رویدادهایی باشد و حتی سطح خدمات به شرکت‌کنندگان را ارتقا دهد.

نبود زیرساخت مناسب تنها به برگزاری مسابقات محدود نمی‌شود؛ مسئله اسکان ورزشکاران و عوامل اجرایی نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ورزش همدان در میزبانی رویدادهای ملی و فراملی است.

در شرایطی که یک مسابقه بزرگ نیازمند ظرفیت قابل توجه خوابگاهی و رفاهی است، همدان همچنان از این امکان بی‌بهره است و همین مسئله، قدرت مانور استان را برای گرفتن میزبانی‌های بیشتر کاهش داده است.

همدان در انتظار ساخت خوایگاه ۵۰۰ نفری در کنار سالن ورزشی

وعده ساخت خوابگاه ۵۰۰ نفره در کنار سالن ۶ هزار نفره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (انقلاب) از سوی نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی، روزنه‌ای از امید برای ورزش استان ایجاد کرده و در صورت ساخت این خوابگاه بخشی از مشکلات میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در همدان رفع می‌شود و سالن ۶ هزار نفره نیز به شکل مؤثرتری در خدمت مسابقات ملی و حتی بین‌المللی قرار گیرد.

بدون تردید، تکمیل چنین پروژه‌ای می‌تواند معادلات میزبانی در همدان را تغییر دهد. چرا که سالن ۶ هزار نفره انقلاب به تنهایی ظرفیت برگزاری مسابقات بزرگ را دارد، اما نبود امکانات اقامتی و پشتیبانی لازم در کنار آن، موجب شده این ظرفیت بالقوه به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

از سوی دیگر، هیئت کاراته استان همدان در چند سال اخیر یکی از فعال‌ترین و موفق‌ترین هیئت‌های ورزشی همدان محسوب می‌شود؛ هیئتی که نه تنها در برگزاری رویدادهای بزرگ ملی پیشتاز بوده، بلکه میزبانی اردوهای تیم ملی را نیز در کارنامه خود دارد. این فعالیت مستمر و هدفمند سبب شده امروز همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کاراته کشور شناخته شود.

حضور چندین ملی‌پوش برجسته و همچنین مربیان حاضر در تیم‌های ملی، گواه روشنی بر جایگاه ویژه ورزش کاراته همدان در سطح کشور است. این ظرفیت فنی و انسانی، در کنار تجربه موفق میزبانی رویدادهای بزرگ، نشان می‌دهد که همدان شایستگی تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های اصلی برگزاری مسابقات مهم‌تر را دارد.

اما آنچه بیش از هر چیز مانع جهش بزرگ ورزش همدان در حوزه میزبانی شده، ضعف در زیرساخت‌ها است. استانی که توان فنی، نیروی انسانی، تجربه اجرایی و حتی اشتیاق لازم برای حضور در عرصه‌های ملی و فراملی را دارد، برای ورود به سطوح بالاتر میزبانی در انتظار تکمیل امکانات به سر می‌برد.

اگر زیرساخت‌های لازم در همدان فراهم شود، به طور قطع این استان می‌تواند فراتر از میزبانی مسابقات ملی حرکت کند و شانس خود را برای برگزاری تورنمنت‌های فراملی از جمله مسابقات آسیایی و جهانی بیازماید. امروز ظرفیت ورزشی موجود در همدان بیش از آنکه نیازمند اثبات باشد، محتاج حمایت و تکمیل زیرساخت‌ها است.

با تکمیل زیرساخت‌ها، همدان آماده میزبانی رویدادهای ملی و فراملی است

رئیس هیئت کاراته استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزشی و اقامتی برای میزبانی رویدادهای بزرگ، اظهار کرد: تکمیل امکانات پشتیبانی در کنار سالن‌های استاندارد می‌تواند جایگاه همدان را در تقویم مسابقات ملی و بین‌المللی تثبیت کند.

مهدی وفایی افزود: امیدواریم با ایجاد خوابگاه ۵۰۰ نفره در کنار سالن سردار شهید سلیمانی، ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی این مجموعه تکمیل شود و شرایط برای برگزاری رویدادهای ملی و فراملی در این مکان با کیفیت مطلوب‌تری فراهم شود.

وی با اشاره به میزبانی همدان در دور نخست مسابقات کاراته‌وان گفت: در جریان مسابقات قهرمانی کاراته‌وان و انتخابی تیم ملی، ورزشکاران همدانی موفق شدند ۱۰ مدال کسب کنند که شامل ۷ مدال در بخش بانوان و ۳ مدال در بخش آقایان بود، این آمار یک حدنصاب جدید و تاریخی برای استان همدان به شمار می‌رود.

رئیس هیئت کاراته استان همدان یکی از نقاط برجسته این موفقیت را کسب عنوان قهرمانی کشور در رده سنی «امید دختران» دانست و تصریح کرد: کسب این نتیجه نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق برای آینده کاراته بانوان در همدان است.

حضور پررنگ همدانی‌ها در اردوهای ملی

وی با اشاره به دعوت‌شدگان به اردوهای تیم ملی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ ورزشکار همدانی شامل ۱۱ بانو و ۴ ورزشکار آقا در اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی حضور دارند که این آمار در تاریخ کاراته استان کم‌نظیر است.

وفایی همچنین از ارتقای جایگاه مربیان بومی استان در سطح ملی خبر داد و گفت: براساس ابلاغ فدراسیون کاراته، فائزه ترکمان به عنوان سرمربی تیم ملی امید دختران و ناصر سلطانی از همدان به عنوان مربی تیم ملی جوانان کشور انتخاب شدند.

وی با اشاره به رویدادهای برگزارشده در سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود ۱۰ رویداد ملی و بین‌المللی به میزبانی همدان برگزار شده که نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی و افزایش تجربه ورزشکاران داشته است.

رئیس هیئت کاراته استان همدان ادامه داد: حساس‌ترین دوره میزبانی ما مربوط به مسابقات کاراته‌وان بود که با وجود شرایط خاص کشور و تهدیدات منطقه‌ای، با هماهنگی‌های لازم امنیت کامل مسابقات تأمین شد و رویداد در سطح بالایی برگزار شد.

وی یادآور شد: کیفیت برگزاری مسابقات در همدان باعث شده که فدراسیون کاراته نیز متقاضی برگزاری مرحله بعدی رقابت‌های کاراته‌وان در این استان باشد.

وفایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جنبه‌های فرهنگی ورزش گفت: جامعه کاراته استان همواره یاد و خاطره شهدای گرانقدر را زنده نگه می‌دارد و شهادت عرفان امیری از مربیان و ورزشکاران شایسته کاراته استان که در مسیر دفاع از امنیت به شهادت رسید، ضایعه‌ای بزرگ بود و راه این قهرمانان ملی با قوت در میادین ورزشی ادامه خواهد یافت.

گفتنی است؛ با توجه به روند رو به رشد مدال‌آوری کاراته‌کاهای همدانی و افزایش تعداد دعوت‌شدگان به اردوهای تیم ملی، به نظر می‌رسد همدان در کنار ظرفیت فنی، در آستانه تبدیل شدن به یکی از قطب‌های میزبانی رویدادهای کاراته کشور قرار دارد. تکمیل زیرساخت‌های پشتیبانی به‌ویژه در حوزه اسکان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی، از جمله ایجاد خوابگاه ۵۰۰ نفره در مجاورت سالن سردار سلیمانی، می‌تواند مسیر برگزاری مسابقات ملی و حتی فراملی را در این استان هموارتر کرده و سهم همدان را در تقویم رویدادهای بزرگ ورزشی پررنگ‌تر کند.