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کد مطلب 6852698
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

نوه‌های رهبر شهید در کدام بیمارستان ها به دنیا آمدند؟

نوه‌های رهبر شهید در کدام بیمارستان ها به دنیا آمدند؟

روایت مرضیه دستجردی وزیر سابق بهداشت از بدنیا آمدن نوه‌های رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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