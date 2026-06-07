دریافت 15 MB کد مطلب 6852698 https://mehrnews.com/x3cg6Z ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷ کد مطلب 6852698 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷ نوههای رهبر شهید در کدام بیمارستان ها به دنیا آمدند؟ روایت مرضیه دستجردی وزیر سابق بهداشت از بدنیا آمدن نوههای رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط توصیه ویژه رهبر شهید انقلاب به بانوان نماینده مجلس چه بود؟ حضور مردم ضامن پیروزی کشور/ مسئولان قدردان مردم باشند رسانهها باید تحولات منطقه و ایستادگی ایران رابرای نسل جوان تبیین کنند برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر شهید رهبری
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