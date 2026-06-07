به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی با اشاره به سیره امام موسی کاظم(ع) بیان کرد: دشمنان در زمان آن حضرت تلاش میکردند با توهین و کنایه ایشان را عصبانی کنند، اما امام کاظم(ع) با صبر و حلم خود نهتنها خشمگین نمیشدند بلکه بسیاری از زندانبانان و مخالفان را جذب مکتب اهلبیت(ع) میکردند.
امام جمعه شهرستان زهک با بیان اینکه امروز نیز جامعه نیازمند صبر، بصیرت و حضور در میدان است، گفت: در شرایط کنونی شاهد حضور مردم در صحنههای مختلف هستیم و این حضور باید استمرار داشته باشد. همانگونه که در تاریخ، تنها گذاشتن امامان معصوم(ع) خسارتهای بزرگی به همراه داشت، امروز نیز مردم باید با حضور آگاهانه در صحنههای اجتماعی و سیاسی از آرمانهای انقلاب حمایت کنند.
وی نقش رسانهها را در این مسیر بسیار مهم دانست و گفت: رسانهها باید اتفاقات و حرکتهای مردمی را در قالب خبر، گزارش و تولیدات رسانهای به جامعه منتقل کنند و شبهاتی را که دشمن در فضای رسانهای ایجاد میکند پاسخ دهند.
حجت الاسلام راشکی با اشاره به برخی شبهات مطرحشده در جامعه خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند مردم را نسبت به مقاومت و ادامه مسیر دچار تردید کند، در حالی که مبنای جمهوری اسلامی مقابله با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی است و این موضوع باید برای افکار عمومی تبیین شود.
وی همچنین درباره موضوع مذاکرات تصریح کرد: مذاکره نه به طور کامل خوب است و نه کاملاً بد؛ مذاکره زمانی قابل قبول است که در چارچوب گفتمان رهبری و همراه با تأمین منافع کشور باشد. مذاکرهای که در آن فقط امتیاز داده شود و امتیازی گرفته نشود، برای کشور قابل قبول نیست.
امام جمعه زهک با اشاره به برخی خطوط قرمز در مذاکرات افزود: موضوعاتی مانند حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، بازگشت پولهای بلوکهشده کشور و رفع برخی محدودیتها از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر حمایت ایران از جبهه مقاومت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران حمایت از محور مقاومت از جمله حزبالله لبنان را وظیفه خود میداند و این حمایت به معنای دخالت در امور داخلی کشورها نیست، بلکه پشتیبانی از جریان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است.
حجت الاسلام راشکی در پایان با تأکید بر ضرورت روشنگری برای نسل جوان تاکید کرد: بسیاری از جوانان با برخی مسائل و تحولات آشنایی کامل ندارند و لازم است دستگاههای فرهنگی، آموزشی و رسانهها با تبیین صحیح، شبهات را برطرف کنند و آگاهی عمومی را افزایش دهند.
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