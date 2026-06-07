حضور مردم ضامن پیروزی کشور/ مسئولان قدردان مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین ردایی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، در جمع مردم حاضر در میادین و بلوارهای شهر کرج با قدردانی از حضور پرشور شهروندان، اظهار کرد: حضور مردم با پرچم مقدس جمهوری اسلامی در نقاط مختلف شهر، جلوه‌ای از عهد و پیمان ملت ایران با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمادی از قدرت و اقتدار ملی است.

وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی برخوردار بوده اما در دوره‌هایی به دلیل فقدان رهبری مقتدر، مؤمن و الهی، این ظرفیت عظیم به درستی هدایت نشده و حتی بخشی از اقتدار کشور تضعیف شده بود.

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رهبری الهی امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب شکوفایی قدرت ملت ایران شده است، تصریح کرد: هدایت‌گری رهبری، به ملت شجاعت، اعتماد به نفس و قدرت می‌بخشد و همراهی مردم نیز بر اقتدار نظام اسلامی می‌افزاید؛ این همان رابطه متقابل و مؤثر میان امام و امت است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران ادامه داد: هر جامعه‌ای که از پیوند معنوی و ایمانی میان مردم و حاکمیت برخوردار باشد، از رمز ماندگاری، پیشرفت و پیروزی بهره‌مند خواهد شد و ملت ایران نیز از این نعمت الهی برخوردار است.

آیت‌الله ردایی با تقدیر از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، بیان کرد: مردم مؤمن، انقلابی و ادامه‌دهندگان راه شهیدان سرمایه اصلی کشور هستند و مسئولان نیز باید بیش از پیش قدردان این ملت باشند و در کنار مردم حرکت کنند.

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت «تاب‌آوری» در جامعه گفت: تاب‌آوری تنها به مردم محدود نمی‌شود، بلکه مسئولان نیز باید همراه مردم، برای مردم و در مسیر اهداف مردم حرکت کنند. تاب‌آوری به معنای استمرار استقامت، تقویت مقاومت و حفظ اقتدار ملی است.

این استاد حوزه‌های علمیه قم همچنین خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی، سیاسی و اداری نباید موجب دلسردی یا فاصله گرفتن مردم از مسیر انقلاب شود، بلکه استمرار حضور در صحنه و حفظ روحیه مقاومت، عامل اصلی موفقیت ملت ایران در عبور از چالش‌هاست.

آیت‌الله ردایی با بیان اینکه رمز پیروزی ملت ایران در استمرار استقامت و تبعیت از رهبری نهفته است، اظهار کرد: امروز وظیفه همه مسئولان خدمت صادقانه به مردم و تقویت امید در جامعه است.

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به ضرورت افزایش همبستگی ملی، گفت: هرچه امید، انسجام و حضور مردم در صحنه‌های مختلف بیشتر شود، اقتدار کشور نیز افزایش خواهد یافت و زمینه برای پیشرفت و سربلندی هرچه بیشتر ایران اسلامی فراهم می‌شود.