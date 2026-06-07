دریافت 1 MB کد مطلب 6852710 https://mehrnews.com/x3cg7f ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ کد مطلب 6852710 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در مورد افزایش مبلغ کالابرگ هنوز تصمیمی اعلام نشده است. کپی شد مطالب مرتبط پروانه: بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در بوشهر مصرف شد مهاجرانی: ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاههای خورشیدی مجهز خواهند شد کالابرگ کد ملیهای ۰، ۱ و ۲ شارژ شد برچسبها کالابرگ الکترونیک کالابرگ طرح کالابرگ الکترونیک
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