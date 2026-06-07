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کد مطلب 6852710
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ

دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در مورد افزایش مبلغ کالابرگ ‌هنوز تصمیمی اعلام نشده است.

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