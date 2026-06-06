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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

پروانه: بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در بوشهر مصرف شد

پروانه: بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در بوشهر مصرف شد

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: مجموع اعتبار مصرف‌شده در پنج مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی در استان به بیش از ۵۲ هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر شنبه در جمع خبرنگاران از تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در این استان خبر داد و اعلام کرد: در بازه زمانی ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، مراحل ششم تا دهم این طرح در استان اجرا شده و مجموع اعتبار مصرف‌شده در این پنج مرحله به بیش از ۵۲ هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به روند اجرای این برنامه حمایتی اظهار کرد: تاکنون ۱۱ مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور اجرا شده است که از مرحله ششم به بعد با عنوان «طرح تحول کالابرگ الکترونیکی» و با هدف تقویت امنیت غذایی و حمایت مؤثرتر از معیشت خانوارها دنبال می‌شود.

وی افزود: در چارچوب اجرای این طرح در استان بوشهر، در مرحله ششم ۵۱۳ هزار و ۸۵۲ تراکنش خانوار ثبت شد، در مرحله هفتم این رقم به ۵۶۰ هزار و ۴۱۰ تراکنش رسید، در مرحله هشتم ۵۰۱ هزار و ۳۰۵ تراکنش، در مرحله نهم ۵۶۳ هزار و ۹۳۲ تراکنش و در مرحله دهم نیز ۵۲۷ هزار و ۴۸۹ تراکنش خانوار در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: بر این اساس، میانگین تعداد تراکنش خانوار در پنج مرحله اخیر ۵۲۰ هزار و ۵۹۷ تراکنش در هر مرحله بوده که نشان‌دهنده استمرار استقبال و استفاده خانوارهای مشمول از این طرح حمایتی است.

پروانه همچنین با اشاره به اجرای مرحله یازدهم این طرح گفت: مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ شارژ و پرداخت شده است و در گام نخست حساب سرپرستان خانوار با انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شده است.

وی ادامه داد: در ادامه فرآیند پرداخت، از ۲۰ خردادماه حساب سرپرستان خانوار با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از ۲۵ خردادماه نیز حساب خانوارهای با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم تاکنون پنج مرحله از طرح تحول کالابرگ الکترونیکی پرداخت شده است و مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی در واقع ششمین مرحله از طرح تحول کالابرگ الکترونیکی محسوب می‌شود.

وی افزود: خانوارهای مشمول می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید اقلام اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح استفاده کنند.

کد مطلب 6852188

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