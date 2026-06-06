پروانه: بیش از ۵۲ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در بوشهر مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر شنبه در جمع خبرنگاران از تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در این استان خبر داد و اعلام کرد: در بازه زمانی ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، مراحل ششم تا دهم این طرح در استان اجرا شده و مجموع اعتبار مصرف‌شده در این پنج مرحله به بیش از ۵۲ هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به روند اجرای این برنامه حمایتی اظهار کرد: تاکنون ۱۱ مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور اجرا شده است که از مرحله ششم به بعد با عنوان «طرح تحول کالابرگ الکترونیکی» و با هدف تقویت امنیت غذایی و حمایت مؤثرتر از معیشت خانوارها دنبال می‌شود.

وی افزود: در چارچوب اجرای این طرح در استان بوشهر، در مرحله ششم ۵۱۳ هزار و ۸۵۲ تراکنش خانوار ثبت شد، در مرحله هفتم این رقم به ۵۶۰ هزار و ۴۱۰ تراکنش رسید، در مرحله هشتم ۵۰۱ هزار و ۳۰۵ تراکنش، در مرحله نهم ۵۶۳ هزار و ۹۳۲ تراکنش و در مرحله دهم نیز ۵۲۷ هزار و ۴۸۹ تراکنش خانوار در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: بر این اساس، میانگین تعداد تراکنش خانوار در پنج مرحله اخیر ۵۲۰ هزار و ۵۹۷ تراکنش در هر مرحله بوده که نشان‌دهنده استمرار استقبال و استفاده خانوارهای مشمول از این طرح حمایتی است.

پروانه همچنین با اشاره به اجرای مرحله یازدهم این طرح گفت: مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ شارژ و پرداخت شده است و در گام نخست حساب سرپرستان خانوار با انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح شارژ شده است.

وی ادامه داد: در ادامه فرآیند پرداخت، از ۲۰ خردادماه حساب سرپرستان خانوار با انتهای کد ملی ۳ تا ۶ و از ۲۵ خردادماه نیز حساب خانوارهای با انتهای کد ملی ۷ تا ۹ شارژ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم تاکنون پنج مرحله از طرح تحول کالابرگ الکترونیکی پرداخت شده است و مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی در واقع ششمین مرحله از طرح تحول کالابرگ الکترونیکی محسوب می‌شود.

وی افزود: خانوارهای مشمول می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید اقلام اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح استفاده کنند.