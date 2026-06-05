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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

کالابرگ کد ملی‌های ۰، ۱ و ۲ شارژ شد

کالابرگ کد ملی‌های ۰، ۱ و ۲ شارژ شد

امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ شد. مبلغ این کمک معیشت به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.

افزایش مبلغ کالابرگ از سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کارگری در حال پیگیری است اما این افزایش به خرداد ماه نرسید.

در این راستا، کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رایزنی با تولیدکنندگان و اعمال تخفیف برای کالاهای مشمول طرح کالابرگ، اعلام کرد «جامعه کارگری امروز بیش از هر زمان دیگری زیر بار تورم، کاهش مستمر قدرت خرید، ناامنی شغلی، دستمزدهای ناکافی و فرسایش کرامت معیشتی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تقلیل مسئله معیشت مردم به چند درصد تخفیف بر روی کالاهای مصرفی، چیزی جز کوچک‌نمایی بحران، پاک کردن صورت مسئله و استمرار آدرس‌دهی‌های غلط نیست. مسئله اصلی کارگران ایران، تخفیف ۳ درصدی و ۱۰ درصدی نیست؛ مسئله اصلی، سفره‌ای است که هر ماه کوچک‌تر می‌شود، کارگری است که با وجود اشتغال، توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده خود را ندارد.

خانواده‌هایی که میان خرید گوشت، دارو، اجاره‌خانه، شهریه فرزند و هزینه رفت‌وآمد، ناچار به انتخاب دردناک میان ضروریات زندگی شده است».

تورم اردیبهشت کالاهای اساسی

تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ خوراکی‌ها از سوی مرکز آمار ایران ۱۲۹.۸ درصد اعلام شد.

کالابرگ کد ملی‌های ۰، ۱ و ۲ شارژ شد

کالابرگ کد ملی‌های ۰، ۱ و ۲ شارژ شد

برخی خبرها اعلام می‌کند برای تامین اعتبار و افزایش مبلغ کالابرگ باید برخی از ایرانیان از لیست این کمک معیشت حذف شوند این در حالی است که این افزایش نجومی اقلام اساسی، قدرت خرید بیش از ۹۰ درصد مردم را کاهش چشم‌گیری داده است.

کد مطلب 6849260
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • سعید IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      14 1
      پاسخ
      خداشاهده اگرقرونی به کالابرگ اضافه شود عین یارانه45هزارتومانی که بعداز20سال شده300تومن
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      9 2
      پاسخ
      از اعجاز این کالا برگ اینه که گروه سوم نسبت به گروه اول اقلا ۲۰تا۳۰درصد کالاهای خود را گرانتر میخرند به بیان دیگه ارزش کالابرگ کمتر شده ظرف چند هفته یعنی هرکس کدملیش به۵۶۷۸۹ختم میشه یک سوم ارزش کالابرگ ش اتوماتیک میپره
      • حمید IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
        3 0
        کاشکی یه ملیون نفراز90ملیون نفراینوکه گفتی ومتوجه بودن
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      10 1
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      بااین مبلغ واجناس گران چه میشه خرید کرد روغن چندبرابر رفت بالا هیچی نمی شود خرید کرد بجایی نمی رسد
    • معصومه IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      10 0
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      با این گرونی نفری یک میلیون چی می‌کنه قشر یایین بدبخت شدند
    • حسین IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      6 0
      پاسخ
      کو اون قولایی که دادید نفری ۲ میلیونم کمه
    • سجاد خارستانی IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کالابرگی ک حتی با آن نمیتوان یک مرغ خرید ...سری دوم واریز فقط میتونن با کالابرگ یک کیلو پای مرغ بخرند ....
    • محمد IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چرا یکبار از کد ملی ۷,۸,۹شروع نمی کنن

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