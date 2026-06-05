به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ شد. مبلغ این کمک معیشت به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.
افزایش مبلغ کالابرگ از سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کارگری در حال پیگیری است اما این افزایش به خرداد ماه نرسید.
در این راستا، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در واکنش به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رایزنی با تولیدکنندگان و اعمال تخفیف برای کالاهای مشمول طرح کالابرگ، اعلام کرد «جامعه کارگری امروز بیش از هر زمان دیگری زیر بار تورم، کاهش مستمر قدرت خرید، ناامنی شغلی، دستمزدهای ناکافی و فرسایش کرامت معیشتی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تقلیل مسئله معیشت مردم به چند درصد تخفیف بر روی کالاهای مصرفی، چیزی جز کوچکنمایی بحران، پاک کردن صورت مسئله و استمرار آدرسدهیهای غلط نیست. مسئله اصلی کارگران ایران، تخفیف ۳ درصدی و ۱۰ درصدی نیست؛ مسئله اصلی، سفرهای است که هر ماه کوچکتر میشود، کارگری است که با وجود اشتغال، توان تأمین ابتداییترین نیازهای خانواده خود را ندارد.
خانوادههایی که میان خرید گوشت، دارو، اجارهخانه، شهریه فرزند و هزینه رفتوآمد، ناچار به انتخاب دردناک میان ضروریات زندگی شده است».
تورم اردیبهشت کالاهای اساسی
تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ خوراکیها از سوی مرکز آمار ایران ۱۲۹.۸ درصد اعلام شد.
برخی خبرها اعلام میکند برای تامین اعتبار و افزایش مبلغ کالابرگ باید برخی از ایرانیان از لیست این کمک معیشت حذف شوند این در حالی است که این افزایش نجومی اقلام اساسی، قدرت خرید بیش از ۹۰ درصد مردم را کاهش چشمگیری داده است.
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