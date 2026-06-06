به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گزارش تلویزیونی به مردم با اشاره به مناسبت‌های روزهای اخیر اظهار کرد: چهاردهم و پانزدهم خرداد، سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قیام ۱۵ خرداد، فرصت مغتنمی برای تجدید میثاق با امامین انقلاب و بازخوانی مسیری است که ملت ایران تاکنون پیموده و جایگاهی که امروز در آن ایستاده است.

وی همچنین با تبریک سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع) به همه مسلمانان و شیعیان، از آغاز هفته ملی محیط زیست خبر داد و گفت: هفته محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با شعار «محیط زیست؛ حفظ امنیت ملی» برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی و تجدید پیمان با طبیعت است.

سخنگوی دولت با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان در پیام خود بر دو موضوع مهم، یعنی افزایش تاب‌آوری مردم و جلوگیری از ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی کشور تأکید کردند.

مهاجرانی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز در چارچوب رویکرد دولت وفاق ملی و با تأسی از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، در سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید سعید امامت و ولایت مقارن شده بود، بر تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند و دولت حفاظت و حراست از سرمایه گرانسنگ وحدت ملی را وظیفه خود می‌داند.

وی با اشاره به پیام منتشر شده از سوی رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود گفت: دکتر پزشکیان با انتشار تصویری همراه با جمله «سر می‌ماند، ولی طوفان به پایان می‌رسد» بر این نکته تأکید کردند که ملت ایران در کنار یکدیگر خواهد ماند و پس از فروکش کردن طوفان‌ها، عزت و اقتدار ایران بیش از پیش نمایان خواهد شد.

سخنگوی دولت در ادامه به برگزاری نشست شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: این نشست با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مسئولان اجرایی و دانشگاهی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه بر نقش دانشگاه به عنوان نهاد علم در حل مسائل کلان کشور تأکید شد. باور رئیس‌جمهور به کار کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی کشور نشان می‌دهد که حل چالش‌های بزرگ ملی از طریق اتکا به دانش، تخصص و مشارکت دانشگاهیان امکان‌پذیر است.

مهاجرانی با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: انتقال دانش و یافته‌های علمی دانشگاه‌ها به عرصه تولید و مزارع کشاورزی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای اثربخشی تولید و استفاده بهینه از منابع آب را فراهم کند.

دولت به کمک دانشگاه‌ها از الگوهای کشاورزی سنتی عبور خواهد کرد

وی خاطرنشان کرد: دولت با همکاری دانشگاه‌ها مصمم است از الگوهای سنتی عبور کرده و به سمت کشاورزی پربازده و دانش‌بنیان حرکت کند. در همین راستا، ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب که پس از مطالعات تخصصی و بررسی‌های کارشناسی تدوین شده بود، به امضای رئیس‌جمهور رسید و برای اجرا به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

سخنگوی دولت همچنین به برگزاری ششمین جلسه توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: دکتر عارف در این نشست تأکید کرد توسعه علم و فناوری از اولویت‌های اساسی کشور است و ایران با وجود آثار اقتصادی ناشی از جنگ، از ظرفیت علمی، نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های لازم برای بازسازی، نوسازی و احیای مراکز آسیب‌دیده برخوردار است.

وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی کشور برای ایجاد موازی‌کاری تشکیل نشده، بلکه باید کارآمدی خود را در عمل نشان دهد و همه مجموعه‌های فعال در این حوزه با هدف مشترک ارتقای فناوری و بهره‌گیری مؤثر از آن در راهبردهای کلان کشور فعالیت می‌کنند.

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: بنابر اعلام وزارت کشور، وزیر کشور در پنجمین نشست وزیران داخلی و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک برگزار شد، حضور یافت و بر این نکته تأکید کرد که امنیت، پیش‌شرط و زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی است.

وی افزود: در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت نقش سازمان همکاری شانگهای در تأمین منافع جمعی کشورهای عضو تأکید شد. به گفته وزیر کشور، این سازمان علاوه بر تهدیدات داخلی نظیر تروریسم و افراط‌گرایی، با تهدیدات خارجی نیز مواجه است که نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر اعضا برای مقابله با آن‌هاست.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خردادماه آغاز شده است. در این مرحله، اعتبار خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار آن‌ها صفر، یک و دو است، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، واریز و فعال شده است.

وی ادامه داد: اعتبار خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها سه، چهار، پنج و شش است، از ۲۰ خردادماه فعال خواهد شد و خانوارهای دارای ارقام پایانی هفت، هشت و نه نیز از ۲۵ خردادماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت. هموطنان می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ استفاده کنند.

مهاجرانی همچنین از اجرای طرح «کارت امید مادر» در بستر کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت غذایی، بهبود سلامت مادر و کودک و در همکاری با دبیرخانه ستاد ملی جمعیت اجرایی شده و اعتبار آن به حساب مادران مشمول واریز شده است.

وی افزود: این اعتبار به مادرانی تعلق می‌گیرد که فرزند آن‌ها از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ متولد شده باشد و تا پایان دو سالگی کودک قابل استفاده خواهد بود. ویژگی متمایز این طرح، واریز اعتبار به حساب مادران است. همچنین وزارت بهداشت بر ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه تأکید دارد.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بر اساس اعلام این سازمان، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله جدید، ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران را پرداخت کرده است. پیش از این نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده بود و مجموع پرداختی‌ها به گندمکاران کشور تاکنون به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین به برنامه وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس اشاره کرد و افزود: بر اساس اعلام این وزارتخانه، ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد تا علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی، از درآمدی پایدار نیز برخوردار شوند.

مهاجرانی با بیان اینکه از مجموع حدود ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی کشور، نزدیک به ۶۰ درصد به دلیل برخورداری از فضای مناسب روی بام‌ها، ظرفیت نصب صفحات خورشیدی را دارند، گفت: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مدارس، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین و ضرورت مدیریت صحیح مصرف انرژی را نیز فراهم خواهد کرد.

بیش از ۸۷۰۰ نفر از زائران ایرانی با ۷۴ سورتی پرواز به کشور منتقل شده‌اند

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام گفت: بر اساس اعلام این وزارتخانه، در چهار روز نخست عملیات بازگشت حجاج، بیش از ۸۷۰۰ نفر از زائران ایرانی با انجام ۷۴ سورتی پرواز از فرودگاه جده به پنج ایستگاه پروازی کشور منتقل شده‌اند و روند بازگشت حجاج با برنامه‌ریزی انجام‌شده ادامه دارد.

وی در ادامه به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بیمه شخص ثالث اشاره کرد و افزود: تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری اعم از زمینی و ریلی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، می‌توانند از ۱۶ خردادماه نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، این افراد از بخشودگی کامل و ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه بهره‌مند خواهند شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و کاهش مخاطرات ناشی از تردد بدون بیمه را فراهم کند.