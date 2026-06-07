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کد مطلب 6853232
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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

تصاویر جدید از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونی به ضاحیه جنوبی بیروت

تصاویر جدید از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونی به ضاحیه جنوبی بیروت

دفتر نتانیاهو اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی حمله‌ای را به مقر حزب‌الله در حومهٔ جنوبی بیروت انجام داده است.

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