دریافت 9 MB کد مطلب 6853232 https://mehrnews.com/x3cgkT ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷ کد مطلب 6853232 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷ تصاویر جدید از حمله جنگندههای رژیم صهیونی به ضاحیه جنوبی بیروت دفتر نتانیاهو اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی حملهای را به مقر حزبالله در حومهٔ جنوبی بیروت انجام داده است. کپی شد مطالب مرتبط حجتالاسلام اژهای: در کنار ملت لبنان میایستیم رضائی: امشب آسمان سرزمینهای اشغالی را ببینید قرارگاه خاتم الانبیاء برای عملیات وعده صادق ۵ آماده است مقتدایی: رژیم صهیونیستی در قبال اقداماتش تنبیه خواهد شد برچسبها بیروت انفجار بیروت ضاحیه بیروت حمله به بیروت اسرائیل ارتش اسراییل
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