به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت:

میان ایران و مردم لبنان پیوندهای مستحکم عقیدتی، ایمانی و معنوی برقرار است، مقاومت لبنان جان ایران است.

مقاومت لبنان، تنها یک نام و عنوان نیست؛ بلکه پژواک غیرت، حمیّت، شرافت، ایستادگی و جان مشترک ملت‌هایی است که در برابر ظلم و تعدی و تجاوز سر فرود نمی‌آورند.

پیوند میان ایران و مردم لبنان، پیوندی از جنس خون و حماسه و باور و آرمان است؛ پیوندی که در شدیدترین و سخت‌ترین لحظه‌ها نیز استوار و روشن و ثاقب می‌ماند.

دشمن صهیونیستی پس از پیش‌روی‌های متجاوزانه‌اش در جنوب لبنان، حالا طمع بیروت در قلب این کشور را کرده است.

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