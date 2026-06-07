مقتدایی: رژیم صهیونیستی در قبال اقداماتش تنبیه خواهد شد

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، اظهار کرد: اقدامات امروز رژیم صهیونیستی در عین حال که جنایتی محسوب میشود و با هیچ معیار انسانی، حقوقی و بینالمللی قابل توجیه نیست، اما در درون خود وضعیت اسفبار این رژیم را نیز آشکار میکند.
وی توضیح داد: آنها پس از انجام این جنایت، به ساکنان مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی هشدار دادهاند که برای پاسخ احتمالی قربانیان این جنایت، آمادگی داشته باشند. این مسئله نشان میدهد که اکنون اگرچه در رفتار و تبلیغات خود تلاش میکنند در موضع برتر و پیروز ظاهر شوند، اما واقعیت درونی رویکردهای رژیم صهیونیستی حکایت از واهمهها و نگرانیهای جدی آنها دارد؛ اینکه صهیونیستها اعلام میکنند این اقدام را با هماهنگی و اطلاع آمریکا انجام دادهاند نیز دلیل دیگری بر همین واقعیت است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: رژیم اشغالگر در چرخهای از هلاکت و در گردابی گرفتار و اسیر شده است که هرچند دست به حمله میزند، اما این حملات بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر شرایطی است که خود را در مسیر سقوط میبیند.
مقتدایی تصریح کرد: در مجموع میتوان گفت رژیم صهیونیستی اکنون دست به اقداماتی میزند که مصداق رفتارهای مذبوحانه است؛ هرچه بیشتر دستوپا میزند و تلاش میکند، بر عمق گرفتاریها و مشکلات خود میافزاید.
وی گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره لبنان به قوت خود باقی است و آنچه گفتهایم نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان یک واقعیت و یک روش در مواجهه با رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای تحلیل دقیق تحولات لبنان باید ساعات، روزها و هفتههای آینده را نیز در نظر گرفت. تحلیل واقعی و دقیق در شرایط فعلی آن است که رژیم صهیونیستی در قبال این اقدامات، تنبیه خواهد شد.
نظر شما