هشدار مجدد فرمانده نیروی دریایی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هشداری مجدد به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس اعلام کرد برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: در پی شرارت های اخیر ارتش تروریستی آمریکا در منطقه که باعث ایجاد ناامنی گردیده است به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس و دریایی عمان اعلام می نماید از این لحظه تنگه هرمز به صورت کامل مسدود می‌باشد و با هرگونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایید.