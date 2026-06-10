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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۳

هشدار مجدد فرمانده نیروی دریایی سپاه

هشدار مجدد فرمانده نیروی دریایی سپاه

نیروی دریایی سپاه در هشداری مجدد به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس اعلام کرد برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هشداری مجدد به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس اعلام کرد برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: در پی شرارت های اخیر ارتش تروریستی آمریکا در منطقه که باعث ایجاد ناامنی گردیده است به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس و دریایی عمان اعلام می نماید از این لحظه تنگه هرمز به صورت کامل مسدود می‌باشد و با هرگونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایید.

کد مطلب 6856872
روح اله صابرزاده

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    نظرات

    • IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت بداد مظلومان برس و کسانیکه از مظلومین حمایت و دفاع میکنن حفظ کن
    • م.ج IT ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      یک ناو هواپیمابر را به اعماق دریا بفرستید تا همه دنیا بفهمند که کت تن کیست 🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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