خلیج فارس مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا تا روز شنبه هفته پیش رو، در برخی ساعات خلیج فارس به‌ویژه سواحل و فراساحل جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی استان به تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی پنج روز آینده در سطح استان، وزش باد (طی ساعاتی از ظهر تا اوایل شب) و خیزش گرد و خاک از پدیده های غالب خواهند بود و دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف، همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل طی امشب تا بامداد فردا گاهی ۴۴ کیلومتردرساعت، در مناطق جنوبی در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در فراساحل شمالی و مرکزی طی ساعاتی از شب تا بامداد فردا ۹۰ تا ۱۵۰، در مناطق جنوبی در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۹۰ تا ۱۸۰ و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می شود.