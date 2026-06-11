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کد مطلب 6857141
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

هشدار انفجار قیمت سوخت تا ۱۰ مرداد

هشدار انفجار قیمت سوخت تا ۱۰ مرداد

به گزارش منابع خبری پیامدهای اقتصادی آمریکا هنوز کامل بروز نکرده، اما حدود ۱۰ مرداد یک انفجار قیمت سوخت محتمل است.

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