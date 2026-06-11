دریافت 60 MB کد مطلب 6857141 https://mehrnews.com/x3chXG ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳ کد مطلب 6857141 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳ هشدار انفجار قیمت سوخت تا ۱۰ مرداد به گزارش منابع خبری پیامدهای اقتصادی آمریکا هنوز کامل بروز نکرده، اما حدود ۱۰ مرداد یک انفجار قیمت سوخت محتمل است. کپی شد مطالب مرتبط سونامی تورم و بحران معیشتی در آمریکا تبعات تجاوز به ایران؛ هزینه ۵۹ میلیارد دلاری سوخت برای آمریکاییها سناتور آمریکایی: جنگ با ایران فاجعه مطلق برای آمریکا است برچسبها ایالات متحده امریکا بنزین قیمت سوخت
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